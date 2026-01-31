Aspirator umed-uscat profesional NT 20/1 Me Classic
Aspiratorul umed și uscat robust, compact NT 20/1 Me Classic, cu container de 20 de litri, elimină în mod corespunzător toate tipurile de murdărie.
NT 20/1 Me Classic este un aspirator robust, compact, umed şi uscat din gama NT Classic. Aparatul este echipat cu un container de 20 de litri și impresionează prin conceptul său Easy Service, costuri reduse de operare și întreținere și tehnologia fiabilă de filtrare. Cu turbina sa puternică de 1.500 wați, aspiratorul preia cu ușurință toate tipurile de murdărie. Aparatul este ideal pentru cantități mici de lichide, murdărie grosieră și praf.
Caracteristici si beneficii
Compact, robust și mobilStabilitate excelentă, manevrare facilă și transport comod, mulțumită formei sale subțiri și a celor 4 roți pivotante. Bara de protecție oferă protecție de jur împrejur, atât pentru aspirator, cât și pentru echipamente.
Putere excelentă de aspirareAparatele NT CLassic cu o turbină puternică de 1,500 W îndepărtează în mod eficient o gamă variată de murdărie. Pentru rezultate excelente de curățare.
Întreținere și confortSenzațional de rapid: conceptul de întreținere facilă permite înlocuire turbinei în doar 44 de secunde. Durata scurtă de înlocuire a turbinei economisește nu economiselte doar o cantitate enormă de timp, ci și costurile.
Eficiență prin minimalism
- Aspiratoarele NT Classic cu un singur motor sunt prevăzute cu filtre tip cartuș, cu eficiență dovedită Kärcher.
- Filtrul tip cartuș permite o aspirare constantă fără un sac filtrant.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|59
|Vacuum (mbar/kPa)
|227 / 22,7
|Capacitate container (l)
|20
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 1500
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|6,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|78
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|375 x 360 x 520
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: PES
- Recipient din inox
Domenii de intrebuintare
- Pentru aspirarea lichidelor, a murdăriei grosiere și a prafului de pe toate suprafețele dure, precum și pentru curățarea interiorului mașinii.
Accesorii
