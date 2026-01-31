NT 20/1 Me Classic este un aspirator robust, compact, umed şi uscat din gama NT Classic. Aparatul este echipat cu un container de 20 de litri și impresionează prin conceptul său Easy Service, costuri reduse de operare și întreținere și tehnologia fiabilă de filtrare. Cu turbina sa puternică de 1.500 wați, aspiratorul preia cu ușurință toate tipurile de murdărie. Aparatul este ideal pentru cantități mici de lichide, murdărie grosieră și praf.