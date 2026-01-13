NT 27/1 este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de folosit pentru sarcini generale de curatare comerciale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. Cinci rotile care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru reziduuri. Intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 are o bara de protectie de jur-imprejur, pentru a proteja aparatul cat si mobila si peretii de daune.