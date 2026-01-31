NT 27/1 Me este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de utilizat pentru utilizari comerciale universale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cu cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul de capacitate maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. CInci rotile rotative care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru resturi. intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 Me mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 Me are o bara de protectie care protejeaza masina dar si peretii, echipamentele si mobilierul de daune. Recipientul din otel inoxidabil rezistent la coroziune al acestui aspirator industrial este rezistent la acizi si baze avand astfel o durata de viata indelungata.