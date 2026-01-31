Proiectat pentru cantități moderate de lichide, murdărie grosieră și praf: cu o putere a turbinei de 1.500 de wați și o capacitate a containerului de 30 de litri, aspiratorul umed și uscat NT 30/1 Me Classic este ideal pentru aspirarea tuturor tipurilor de murdărie. Aparatul NT Classic are un punctaj foarte bun cu tehnologia de filtrare încercată și testată, conceptul Easy Service și costuri reduse de întreținere și operare.