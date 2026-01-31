Aspiratorul umed și uscat NT 38/1 Me Classic preia fără efort cantități mari de lichide, praf sau murdărie grosieră - cu o turbină puternică de 1500 de wați. Acest aspirator compact are un recipient robust de 38 de litri. Gama NT Classic dispune de asemenea de tehnologie de filtrare fiabilă. O caracteristică specială este conceptul de service ușor pentru costuri reduse de operare și întreținere.