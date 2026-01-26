Volum a recipientului de 48 l, carlig pentru cablul de retea la capul turbineri si admitere a accesorilor pentru tevile de rafulare, duza de podea si duza pentru rosturi la recipient. Filtru tip cartus mare cu suprafata mare (0,8 m²) care asigura o performanta de aspirare constanta a aparatului. Sistem flotor de incredere care asigura o intrerupere sigura a aerului in cazul tuturor lichidelor aspirate. Prin suprafata mare de depozitare pe partea superioara a carcasei, sculele electrice si alte ustensile pot fi depozitate tot timpul la indemana. Dotat cu furtun pentru evacuare, cadru mobil robust cu role fixe pentru greutate mare si role de ghidaj din metal pentru frana si maner pentru respingere pe recipient pentru un transport usor.