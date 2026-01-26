Aspirator umed-uscat profesional NT 48/1

La aparatul acesta este vorba despre un aspirator umed/uscat foarte robust, functional si cu putere foarte mare, cu proprietati egronomice optimale, la un mod de construcite compact, care a fost conceput special pentru nevoile curatatorilor de cladiri, a domeniului auto si a meseriasilor.

Volum a recipientului de 48 l, carlig pentru cablul de retea la capul turbineri si admitere a accesorilor pentru tevile de rafulare, duza de podea si duza pentru rosturi la recipient. Filtru tip cartus mare cu suprafata mare (0,8 m²) care asigura o performanta de aspirare constanta a aparatului. Sistem flotor de incredere care asigura o intrerupere sigura a aerului in cazul tuturor lichidelor aspirate. Prin suprafata mare de depozitare pe partea superioara a carcasei, sculele electrice si alte ustensile pot fi depozitate tot timpul la indemana. Dotat cu furtun pentru evacuare, cadru mobil robust cu role fixe pentru greutate mare si role de ghidaj din metal pentru frana si maner pentru respingere pe recipient pentru un transport usor.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat profesional NT 48/1: Golire recipient
Golire recipient
Aspirator umed-uscat profesional NT 48/1: Depozitare accesorii
Depozitare accesorii
Aspirator umed-uscat profesional NT 48/1: Eclisa de inchis stabila din metal
Eclisa de inchis stabila din metal
Cârlig pentru cablu

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 72
Vacuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacitate container (l) 48
Material container Plastic
Puterea motorului (W) max. 1380
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 71
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 10,2
Greutate cu ambalaj (kg) 14,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 490 x 390 x 780

Pachet de livrare

  • Lungime furtun de aspirare: 2.5 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Hârtie
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru tip cartuș: PES
  • Furtun de evacuare

Echipament

  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: II
  • Rotile cu frână
Video

