Aspirator umed-uscat profesional NT 70/2
Seria NT 70 oferă aspiratoare puternice cu până la 3 motoare. Cu puterea lor ridicată de aspirare, acestea sunt eficiente atât la aspirarea lichidelor, cât și la murdăria grosieră.
Familia de aparate NT 70/- este compusa din aspiratoare umed / uscate mari si performante cu pana la trei motoare. O paleta completa de modele, care isi exprima calitatile in primul rand la utilizarile umede precum si la aspirarea mizeriei mai mare. Putere mare de aspirare si calitate Kärcher adeverita la un pret avantajos.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.
Furtun de evacuare integrat
- Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu usurinta. Un avantaj clar tinand cont de volumul mare al recipientului de 70 l.
Mâner ergonomic
- Datorita manerului de impingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare
Bara de protectie robusta
- Bara de protectie robusta protejeaza aparatul impotriva loviturilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|70
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 2400
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|79
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|25,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|32,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|720 x 510 x 975
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Hârtie
- Furtun de evacuare
- Mâner de împingere
Echipament
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.