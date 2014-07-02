Familia de aparate NT 70/- este compusa din aspiratoare umed / uscate mari si performante cu pana la trei motoare. O paleta completa de modele, care isi exprima calitatile in primul rand la utilizarile umede precum si la aspirarea mizeriei mai mare. Putere mare de aspirare si calitate Kärcher adeverita la un pret avantajos.