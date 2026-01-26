Cu containerul său generos de 70 de litri, aspiratorul umed și uscat cu două motoare NT 70/2 Me Classic poate aspira cantități mari de murdărie umedă și grosieră. Cu o puterea sa mare de aspirare și un filtru cartuș extrem de eficient, aspiratorul aspiră cu ușurință toate tipurile de praf, lichide și murdărie grosieră. În plus, aspiratorul robust este echipat cu un furtun practic de evacuare. Aspiratorul oferă mobilitate remarcabilă datorită mânerului de împingere și șasiului extrem de robust cu roți pivotante metalice.