Aspirator umed-uscat profesional NT 70/3

Aspirator umed/uscat puternic cu rezervor cu o capacitate de 70 l si pana la 3 motoare.

Familia NT 70 include aspiratoare umede/uscate puternice cu pana la trei motoare. O linie completa de modele exceptionale pentru aplicatii umede si indepartarea murdariei persistente. Putere de aspiratie mare si calitate Kärcher testata, la un pret redus.

Caracteristici si beneficii
Depozitarea integrată a accesoriilor
Furtun de evacuare integrat
Mâner ergonomic
Bara de protectie robusta

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 3 x 74
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacitate container (l) 70
Material container Plastic
Puterea motorului (W) max. 3600
Diametru nominal standard ( ) ID 40
Lungimea cablului (m) 10
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 83
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 27,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 720 x 510 x 975

Pachet de livrare

  • Lungime furtun de aspirare: 4 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Filtru tip cartuș: Hârtie
  • Furtun de evacuare
  • Mâner de împingere

Echipament

  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: II
Accesorii
