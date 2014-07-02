Aspirator umed-uscat profesional NT 70/3 Me Tc
Familia NT 70 - aspiratoare mari, puternice, umede/uscate - max. 3 motoare. Modele exceptionale - aplicatii umede/murdarie persistenta. Putere mare + calitate Kärcher testata, la pret redus.
In timpul aspirarii cu putere ridicata, chiar si recipientele mari se umplu rapid. Capacitate superioara inseamna si greutate mare care trebuie deplasata pentru golire. Cadrul inclinabil al noii familii NT 70 este la fel de important din acest punct de vedere: Dupa ce este deplasat in locatia corespunzatoare pentru golire, recipientul din plastic sau metal nu trebuie decat ridicat si golit, folosind manerul robust. Economiseste timp si va protejeaza spatele.
Caracteristici si beneficii
Depozitarea integrată a accesoriilorBara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.
Mâner ergonomicDatorita manerului de impingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare
Șasiu basculantRapid si usor: pentru golire recipientul este pur si simplu rabatat spre spate
Maner cu forma ergonomica
- Manerul cu forma ergonomica - la partea frontala si inferioara a recipientului - usureaza manuirea in multe situatii
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|3 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|70
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 3600
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|83
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|29,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|35,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|510 x 645 x 990
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Șasiu basculant
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Filtru tip cartuș: Hârtie
- Furtun de evacuare
- Recipient din inox
- Mâner de împingere
Echipament
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.