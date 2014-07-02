In timpul aspirarii cu putere ridicata, chiar si recipientele mari se umplu rapid. Capacitate superioara inseamna si greutate mare care trebuie deplasata pentru golire. Cadrul inclinabil al noii familii NT 70 este la fel de important din acest punct de vedere: Dupa ce este deplasat in locatia corespunzatoare pentru golire, recipientul din plastic sau metal nu trebuie decat ridicat si golit, folosind manerul robust. Economiseste timp si va protejeaza spatele.