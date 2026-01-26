Aspiratorul umed-uscat NT 30/1 Tact de la Karcher este un aparat universal pentru utilizatori profesionisti din industrii diferite. Acest aspirator compact, multifunctional are un sistem automat de curatare a filtrului Tact impresionant si un filtru plat pliat PES rezistent la umezeala pentru indepartarea fara praf a cantitatilor mari de praf fin pe parcursul perioadelor lungi de timp. Murdaria si lichidele pot fi aspirate cu eficienta intr-un recipient rezistent de 30 litri ce are protectie si rotile puternice de metal. Noul comutator central si usor de folosit al aparatului face ca utilizarea sa fie mult mai usoara. Aparatul este dotat complet cu accesorii nou dezvoltate si imbunatatite ce pot fi depozitate comod in compartimentul special. Suprafetele cauciucate si multiplele accesorii permit fixarea acestora de capul plat al aparatului prin alunecare sau chiar lipire.