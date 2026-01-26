Lucrul zilnic în construcții sau ateliere solicită foarte mult atât muncitorii cât și aparatele. Aspiratorul umed-uscat NT 30/1 Tact Te se descurcă cu brio și în aceste condiții. Acest profesionist în praf fin, de dimensiuni compacte, cu recipient solid de 30 de litri dotat cu protecție și rotile metalice, alaturi de sistemul de curățare al filtrului Tact, asigură aspirarea unor cantități mari de murdărie în condiții de lucru severe. Un filtru plat pliat PES ce este impermeabil contribuie la un mediu de lucru fără praf. Utilizatorii vor aprecia ușurința de folosire cu ajutorului comutatorului nou dezvoltat pentru controlul permanent al vitezei. Aparatul este dotat complet cu accesorii nou dezvoltate și îmbunătățite ce pot fi depozitate în compartimentul special. Lucrul cu alte scule electrice este ușurat datorită dotării cu priză automată.