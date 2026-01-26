Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Tact Te M
Tact Te M 30/1 îndepărtează în siguranță și complet pulberile respirabile din clasa M de praf, care sunt frecvent întâlnite pe șantierele de construcții. Aspirator compact umed și uscat, cu un container de 30 de litri.
Toate tipurile de praf periculos, uneori respirabil, fin se găsesc zilnic pe șantierele de construcții și în ateliere. Datorită noului sistem complet automatizat de curăţare a filtrelor, aspiratorul compact umed și uscat NT 30/1 Tact Te M îndepărtează praful fin în cantități care nu au fost atinse până acum, garantând simultan o eficienţă a filtrării de 99,9%. Sistemul de curățare a filtrului și puterea de aspirare sunt monitorizate și reglate în orice moment cu ajutorul sistemelor electronice controlate de senzori. Mulțumită prizei de alimentare integrate cu funcție de pornire automată și sistemului complet antistatic (inclusiv accesorii conductive), aparatul este ideal pentru aspirarea directă în zona sculelor electrice care generează praf. Folosind accesoriile nou dezvoltate, care sunt, în general, depozitate în siguranță pe aparat, praful care este deja depus pe podea sau pe mașini poate fi aspirat fără efort și complet în containerul robust de 30 de litri, cu roți metalice pivotante și bară de protecție.
Caracteristici si beneficii
Eficiență de filtrare testată de 99,9 la sută
Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive
- Creșterea siguranței utilizatorului.
- Disiparea sarcinilor electrostatice.
- Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
Priza automata cu pornire/oprire automata
- Scula electrică se conectează ușor la aspirator.
- Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată.
- Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat.
Filtrarea aerului de răcire
Aspirator de siguranță clasa de praf M
- Eficiență de filtrare de 99,9%.
- Monitorizarea electronică a debitului volumic.
- Asigură locuri de muncă curate și sigure.
Filtru plisat plat umed-uscat
Adaptor pentru scule electrice
- Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice.
- Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals.
- Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|30
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Materialul cablului
|Cauciuc
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 370 x 580
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
- Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului: 1 Bucată
Echipament
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Sistem anti-static
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
- Clasa praf: M
- Material container: Plastic
Domenii de intrebuintare
- Aspirator de siguranță pentru clasa M de praf pentru toate aplicațiile care implică praf fin
- Pentru aspirarea prafului fin și a murdăriei grosiere
- Pentru aspirarea lichidelor și a murdăriei umede
- Pentru extracția tuturor tipurilor de praf de piatră, praf de lemn, praf ceramic etc.
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher.