Aspiratorul umed-uscat NT 40/1 Tact Te este pentru oricine apreciază în aceeași măsură un volum mare al recipientului cât și gradul ridicat de mobilitate. Recipientul solid de 40 litri, potrivit pentru toate tipurile de murdărie, de la fină până la cea grosieră, atât solide cât și lichide este dotat cu protecție și roți metalice. Intervalele de lucru lungi sunt posibile oricând. La acest fapt contribuie și sistemul deosebit de curățare al filtrului Tact și filtrul plat pliat PES. Noul comutator pentru reglarea permanentă a vitezei și priza automată integrată asigură comoditate în operare. Dotări suplimentare: dimensiuni compacte pentru a fi mai ușor de manevrat și transportat, mâner ergonomic de împingere. Indiferent de locul de utilizare: hale de producție, ateliere sau în construcții, toți utilizatorii vor beneficia de gama noua și extinsă a accesoriilor ce pot fi depozitate în siguranță pe aparat.