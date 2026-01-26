Aspirator umed-uscat profesional NT 40/1 Tact Te L
Compact și usor de transportat: aspiratorul umed-uscat NT 40/1 Tact Te este dotat cu sistemul de curățare al filtrului Tact și recipient de 40 litri cu protecție pentru lucru îndelungat și fără întrerupere
Aspiratorul umed-uscat NT 40/1 Tact Te este pentru oricine apreciază în aceeași măsură un volum mare al recipientului cât și gradul ridicat de mobilitate. Recipientul solid de 40 litri, potrivit pentru toate tipurile de murdărie, de la fină până la cea grosieră, atât solide cât și lichide este dotat cu protecție și roți metalice. Intervalele de lucru lungi sunt posibile oricând. La acest fapt contribuie și sistemul deosebit de curățare al filtrului Tact și filtrul plat pliat PES. Noul comutator pentru reglarea permanentă a vitezei și priza automată integrată asigură comoditate în operare. Dotări suplimentare: dimensiuni compacte pentru a fi mai ușor de manevrat și transportat, mâner ergonomic de împingere. Indiferent de locul de utilizare: hale de producție, ateliere sau în construcții, toți utilizatorii vor beneficia de gama noua și extinsă a accesoriilor ce pot fi depozitate în siguranță pe aparat.
Caracteristici si beneficii
Conectarea furtunului de aspirare pe masina
Raft de stocare si posibilitati de fixare
Maner optional de impingere
Filtru plat pliat PES rezistent la umiditate
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|40
|Material container
|Plastic
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|68
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 370 x 655
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Pregătire antistatică
- Curațare filtru: Sistem automat de curățare a filtrelor Tact
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
Accesorii
