Kärcher prezinta Tact² – noua clasa de top a aspiratoarelor umed / uscate. Aceasta dezvoltare a sistemului dovedit Tact pentru curatarea filtrelor atinge un nou punct optim in privinta productivitatii. Putere de aspirare la un nivel inalt si constant pentru utilizarea continua, practic nici nu trebuie sa va ganditi la schimbarea filtrelor. Aspiratoarele umed / uscate de la Kärcher cu Tact² reprezinta un sistem complet pentru inlaturarea cantitatilor mari de praf fin dar si murdarie dura si apa. Prin diferite versiuni aceasta familie de aspiratoare ofera solutii optime pentru multe domenii de utilizare, la care se pune valoare pe puterea inalta de aspirare: in constructii, in domeniul alimentar, in segmentul auto si in industie in general.