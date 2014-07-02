Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Tact²

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesioniste si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. NT 65/2 Tact² este echipat standard cu intreg pachetul antistatic. Sistemul face fata chiar si celor mai mari cantitati de praf fin.

Kärcher prezinta Tact² – noua clasa de top a aspiratoarelor umed / uscate. Aceasta dezvoltare a sistemului dovedit Tact pentru curatarea filtrelor atinge un nou punct optim in privinta productivitatii. Putere de aspirare la un nivel inalt si constant pentru utilizarea continua, practic nici nu trebuie sa va ganditi la schimbarea filtrelor. Aspiratoarele umed / uscate de la Kärcher cu Tact² reprezinta un sistem complet pentru inlaturarea cantitatilor mari de praf fin dar si murdarie dura si apa. Prin diferite versiuni aceasta familie de aspiratoare ofera solutii optime pentru multe domenii de utilizare, la care se pune valoare pe puterea inalta de aspirare: in constructii, in domeniul alimentar, in segmentul auto si in industie in general.

Caracteristici si beneficii
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Tact²: Usor de transportat.
Manerul de impingere reglabil si rotile mari garanteaza un transport usor catre locul de utilizare chiar si pe teren denivelat
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Tact²: Depozitare inteligenta a accesoriilor
Astfel duza de podea poate fi fixata rapid si independenta de directie
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Tact²: Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
Noul filtru de tip evantai poate fi scos din partea curata si este impartit in doua parti, care sunt curatate pe rand prin jeturi de aer. Prafurile fine nu pot infunda filtrul. Se mentine un curent de aer constant ridicat. Peste 1000 kg de praf fin din categoria A pot şi aspirate, fără a va gândi nici măcar o dată la un schimb de filtru
Asigurat si la indemana
  • Sculele pot fi depozitate in sertarul practic integrat, inclusiv piesele mici si sticlele.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s) 2 x 74
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacitate container (l) 65
Material container Plastic
Puterea motorului (W) max. 2760
Diametru nominal standard ( ) ID 40
Lungimea cablului (m) 10
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 24,5
Greutate cu ambalaj (kg) 31,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 575 x 490 x 880

Pachet de livrare

  • Lungime furtun de aspirare: 4 m
  • Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
  • Cot: conductiv electric.
  • Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
  • Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
  • Duza pentru spații înguste
  • Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
  • Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză
  • Mâner de împingere

Echipament

  • Închidere automată la capacitate maximă de umplere
  • Sistem anti-static
  • Curațare filtru: Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
  • Bară de protecție
  • Clasa de protecție: I
  • Rotile cu frână
Aspirator umed-uscat profesional NT 65/2 Tact²

