Aspirator umed-uscat profesional NT 75/2 Tact² Me
Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesioniste si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. NT 75/2 Tact² este echipat standard cu intreg pachetul antistatic. Sistemul face fata chiar si celor mai mari cantitati de praf fin.
Kärcher prezinta Tact² – noua clasa de top a aspiratoarelor umed / uscate. Aceasta dezvoltare a sistemului dovedit Tact pentru curatarea filtrelor atinge un nou punct optim in privinta productivitatii. Putere de aspirare la un nivel inalt si constant pentru utilizarea continua, practic nici nu trebuie sa va ganditi la schimbarea filtrelor. Aspiratoarele umed / uscate de la Kärcher cu Tact² reprezinta un sistem complet pentru inlaturarea cantitatilor mari de praf fin dar si mizerie dura si apa. Prin diferite versiuni aceasta familie de aspiratoare ofera solutii optimale pentru multe domenii deutilizare, la care se pune valoare pe puterea inalta de aspirare: in constructii, in domeniul alimentar, in segmentul auto si in industie in general.
Caracteristici si beneficii
Usor de transportat.Manerul de impingere reglabil si rotile mari garanteaza un transport usor catre locul de utilizare chiar si pe teren denivelat
Depozitare inteligenta a accesoriilorAstfel duza de podea poate fi fixata rapid si independenta de directie
Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)Noul filtru de tip evantai poate fi scos din partea curata si este impartit in doua parti, care sunt curatate pe rand prin jeturi de aer. Prafurile fine nu pot infunda filtrul. Se mentine un curent de aer constant ridicat.
Asigurat si la indemana
- Sculele pot fi depozitate in sertarul practic integrat, inclusiv piesele mici si sticlele.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|75
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 2760
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|27,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|35
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|630 x 545 x 920
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
- Filtru de tip evantai: Material din fibră de celuloză
- Mâner de împingere
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Sistem anti-static
- Curațare filtru: Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
