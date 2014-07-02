Aspirator umed-uscat profesional NT 75/2 Tact² Me Tc
Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesioniste si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu sasiu basculant sunt extrem de eficiente in aplicatiile industriale, unde este necesara indepartarea lichidelor, murdariei si resturilor.
Kärcher prezinta Tact² – noua clasa de top a aspiratoarelor umed / uscate. Aceasta dezvoltare a sistemului dovedit Tact pentru curatarea filtrelor atinge un nou punct optim in privinta productivitatii. Putere de aspirare la un nivel inalt si constant pentru utilizarea continua, practic nici nu trebuie sa va ganditi la schimbarea filtrelor. Aspiratoarele umed / uscate de la Kärcher cu Tact² reprezinta un sistem complet pentru inlaturarea cantitatilor mari de praf fin dar si mizerie dura si apa. Prin diferite versiuni aceasta familie de aspiratoare ofera solutii optimale pentru multe domenii deutilizare, la care se pune valoare pe puterea inalta de aspirare: in constructii, in domeniul alimentar, in segmentul auto si in industie in general.
Caracteristici si beneficii
sasiu basculant cu inchidere a recipientuluiRecipientul este intotdeauna fixat sigur de sasiu.
Furtun de golire pentru eliminarea lichidelor.Capacul ramane inchis etans pana la golirea recipientelor.
tevile de aspirare si duzele de podea pot fi depozitate indiferent de directie in suporturile de accesorii.Pentru acces rapid din toate partile. Este disponibil un loc de depozitare amplu pentru un furtun de 4 m si cablu de retea cauciucat (10m).
Volum mare, iesire rapida cu suport rabatabil
- Se goleste recipientul colector la punctele de evacuare prin rabatare in spate.
- Stabilitate ridicata pentru o golire usoara.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|2 x 74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|75
|Material container
|Oțel inoxidabil
|Puterea motorului (W)
|max. 2760
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|29
|Greutate cu ambalaj (kg)
|36,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|685 x 560 x 920
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
- Șasiu basculant
- Mâner de împingere
Echipament
- Închidere automată la capacitate maximă de umplere
- Sistem anti-static
- Curațare filtru: Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: II
- Rotile cu frână
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru aspirarea umedă și uscată
Accesorii
