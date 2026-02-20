Aspirator umed-uscat profesional NT 50/1 Tact Te M
Dezvoltat pentru cantități foarte mari de pulberi fine periculoase din clasa M: aspirator umed și uscat 50/1 Tact Te M, de mari dimensiuni și foarte mobil, cu container de 50 litri și mâner reglabil de împingere.
Datorită noului sistem complet automat de curăţare a filtrelor, aspiratorul compact umed și uscat NT 50/1 Tact Te M îndepărtează praful fin în cantități care nu au fost atinse până acum, garantând simultan o eficienţă a filtrării de 99,9%. Aparatul utilizează sisteme electronice controlate de senzori pentru a asigura o curățare optimă a filtrului în orice moment menținând astfel o putere de aspirare constant ridicată. Împreună cu containerul mare, robust, de 50 de litri, cu rotile metalice și mânerul reglabil de împingere, dispozitivul nu numai că poate gestiona cantități foarte mari de praf fin periculos în clasa M de praf, dar și murdăria grosieră și lichidele. NT 50/1 Tact Te H dispune de o priză de alimentare cu funcție de pornire automată, precum și de un sistem complet antistatic, inclusiv accesorii conductive. Prin urmare, este ideal pentru aspirarea directă în zona sculelor electrice care generează cantități mari de praf fin. Praful care a fost deja depus pe podea sau pe mașini este îndepărtat în siguranță cu ajutorul kitului nou dezvoltat de accesorii, care cuprinde un furtun de aspirație de 4 m, tuburi din oțel inoxidabil și o duză largă de podea. Toate accesoriile sunt depozitate în siguranță pe aparat, mulțumită soluțiilor inteligente de stocare.
Caracteristici si beneficii
Eficiență de filtrare testată de 99,9 la sută
Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive
- Creșterea siguranței utilizatorului.
- Disiparea sarcinilor electrostatice.
- Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
Priza automata cu pornire/oprire automata
- Scula electrică se conectează ușor la aspirator.
- Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată.
- Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat.
Filtrarea aerului de răcire
Aspirator de siguranță clasa de praf M
- Eficiență de filtrare de 99,9%.
- Monitorizarea electronică a debitului volumic.
- Asigură locuri de muncă curate și sigure.
Filtru plisat plat umed-uscat
Adaptor pentru scule electrice
- Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice.
- Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals.
- Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|50
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Materialul cablului
|Cauciuc
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|19
|Greutate cu ambalaj (kg)
|24,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|640 x 370 x 1045
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
- Furtun de evacuare
- Mâner de împingere
- Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului: 1 Bucată
Echipament
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Sistem anti-static
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
- Clasa praf: M
- Material container: Plastic
Video
Domenii de intrebuintare
- Aspirator de siguranță pentru clasa M de praf pentru toate aplicațiile care implică praf fin
- Pentru aspirarea prafului fin și a murdăriei grosiere
- Pentru aspirarea lichidelor și a murdăriei umede
- Pentru extracția tuturor tipurilor de praf de piatră, praf de lemn, praf ceramic etc.
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.