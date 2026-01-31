Aspirator umed-uscat profesional NT 75/1 Me Ec H Z22
Aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec H Z22 din clasa de praf H este potrivit pentru utilizarea în zonele potențial explozive desemnate ca fiind zona 22 datorită certificării în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE.
Aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec H Z22 este certificat în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, obligatorie pentru UE, de către institutul de testare independent și renumit IBExU pentru eliminarea prafului combustibil și a altor pulberi din clasa H în zonele explozive din zona 22. Motorul EC puternic, fără perii, garantează o durată de viață de 5000 de ore. Aspiratorul umed-uscat antiexplozie are împământare, iar accesoriile corespunzătoare, conductoare de electricitate, previn descărcările electrostatice. Datorită recipientului de 75 de litri realizat din oțel inoxidabil și a șasiului robust cu mâner de împingere reglabil, cantități mari de praf, murdărie grosieră sau lichide pot fi îndepărtate cu ușurință din zona periculoasă. Un set de filtre asigură că materialul aspirat să fie eliminat în siguranță. În pachetul de livrare al NT 75/1 Me Ec H Z22 este inclus: filtru plat plisat de siguranță pentru clasa de praf H, care este deosebit de rezistent și de lungă durată datorită acoperirii sale speciale din PTFE și, pe lângă aceasta, garantează o capacitate de reținere a prafului de 99,995%.
Caracteristici si beneficii
Certificat pentru zona 22 conform Directivei ATEX 2014/34/UE (institut de testare IBExU)Cel mai înalt nivel de siguranță a utilizatorului în zonele potențial explozive din zona 22 Potrivit pentru îndepărtarea deșeurilor periculoase de praf clasificate în clasa de praf H.
Angrenare EC fără periiRezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață (5000 de ore).
Sistem anti-staticSistem antistatic continuu cu accesorii conductoare de electricitate.
Filtru de siguranță cu pliuri plate
- Nivel garantat de reținere a prafului de 99,995%.
- Foarte rezistente și durabile datorită acoperirii cu PTFE.
- Omologat pentru aspirarea deșeurilor periculoase de praf clasificate în clasa de praf H.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|61
|Vacuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacitate container (l)
|75
|Puterea motorului (W)
|max. 1000
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Materialul cablului
|Cauciuc
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|76
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|25,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|31,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|695 x 540 x 1012
Pachet de livrare
- Sac filtru de siguranta: 1 Bucată
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cot: conductiv electric.
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Recipient din inox
- Filtru de tip evantai: Fibra de sticla
- Mâner de împingere
Echipament
- Sistem anti-static
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
- Clasa praf: H
- Material container: Oțel inoxidabil
Domenii de intrebuintare
- Aspirator profesional umed-uscat pentru utilizare în zonele cu potențial exploziv din zona 22
- Aspirator profesional umed-uscat pentru clasa H de praf pentru îndepărtarea în siguranță a prafurilor dăunătoare sănătății și/ sau cancerigene
Accesorii
