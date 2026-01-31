Aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec H Z22 este certificat în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, obligatorie pentru UE, de către institutul de testare independent și renumit IBExU pentru eliminarea prafului combustibil și a altor pulberi din clasa H în zonele explozive din zona 22. Motorul EC puternic, fără perii, garantează o durată de viață de 5000 de ore. Aspiratorul umed-uscat antiexplozie are împământare, iar accesoriile corespunzătoare, conductoare de electricitate, previn descărcările electrostatice. Datorită recipientului de 75 de litri realizat din oțel inoxidabil și a șasiului robust cu mâner de împingere reglabil, cantități mari de praf, murdărie grosieră sau lichide pot fi îndepărtate cu ușurință din zona periculoasă. Un set de filtre asigură că materialul aspirat să fie eliminat în siguranță. În pachetul de livrare al NT 75/1 Me Ec H Z22 este inclus: filtru plat plisat de siguranță pentru clasa de praf H, care este deosebit de rezistent și de lungă durată datorită acoperirii sale speciale din PTFE și, pe lângă aceasta, garantează o capacitate de reținere a prafului de 99,995%.