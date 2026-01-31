Certificat în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, obligatorie pentru UE, de către institutul de testare independent și renumit IBExU, aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec H Z22 este potrivit pentru eliminarea prafului combustibil și a altor pulberi din clasa de praf M în zonele explozive din zona 22. Motorul EC fără perii garantează o durată de viață de 5000 de ore. Aspiratorul are împământare și împreună cu accesoriile corespunzătoare sunt eficiente în prevenirea descărcărilor electrostatice. Datorită recipientului de 75 de litri din oțel inoxidabil și a șasiului robust cu mâner de împingere reglabil, cantitățile mari de praf, murdărie grosieră sau lichide pot fi îndepărtate cu ușurință din zona periculoasă înainte de a fi eliminate în siguranță. NT 75/1 Me Ec M Z22 dispune de filtrul plisat plat pentru clasa de praf M, care garantează un nivel de retenție a prafului de 99,9 % și este, de asemenea, potrivit pentru aspirarea lichidelor. Aspiratorul umed-uscat este, de asemenea, potrivit și aprobat pentru utilizarea fără sac de filtrare sau sac de eliminare, atunci când este necesar - pentru aceasta, trebuie utilizat filtrul opțional cu cartuș Wood, care este special dezvoltat pentru aspirarea prafului fibros fără sac de filtrare.