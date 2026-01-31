Aspirator umed-uscat profesional NT 75/1 Me Ec M Z22
Aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec M Z22 din clasa de praf M este certificat în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE (institutul de testare IBExU) pentru utilizarea în zonele potențial explozive desemnate ca fiind zona 22.
Certificat în conformitate cu Directiva ATEX 2014/34/UE, obligatorie pentru UE, de către institutul de testare independent și renumit IBExU, aspiratorul profesional umed-uscat NT 75/1 Me Ec H Z22 este potrivit pentru eliminarea prafului combustibil și a altor pulberi din clasa de praf M în zonele explozive din zona 22. Motorul EC fără perii garantează o durată de viață de 5000 de ore. Aspiratorul are împământare și împreună cu accesoriile corespunzătoare sunt eficiente în prevenirea descărcărilor electrostatice. Datorită recipientului de 75 de litri din oțel inoxidabil și a șasiului robust cu mâner de împingere reglabil, cantitățile mari de praf, murdărie grosieră sau lichide pot fi îndepărtate cu ușurință din zona periculoasă înainte de a fi eliminate în siguranță. NT 75/1 Me Ec M Z22 dispune de filtrul plisat plat pentru clasa de praf M, care garantează un nivel de retenție a prafului de 99,9 % și este, de asemenea, potrivit pentru aspirarea lichidelor. Aspiratorul umed-uscat este, de asemenea, potrivit și aprobat pentru utilizarea fără sac de filtrare sau sac de eliminare, atunci când este necesar - pentru aceasta, trebuie utilizat filtrul opțional cu cartuș Wood, care este special dezvoltat pentru aspirarea prafului fibros fără sac de filtrare.
Caracteristici si beneficii
Certificat pentru zona 22 conform Directivei ATEX 2014/34/UE (institut de testare IBExU)Cel mai înalt nivel de siguranță a utilizatorului în zonele potențial explozive din zona 22 Potrivit pentru îndepărtarea prafului din clasa de praf M.
Angrenare EC fără periiRezistență ridicată la uzură și durată lungă de viață (5000 de ore).
Sistem anti-staticSistem antistatic continuu cu accesorii conductoare de electricitate.
Filtru plisat plat umed-uscat
- Filtrul plat pliat PES pentru praf clasa M retine eficient 99.9 % din particule.
- Filtru confecționat din material PES rezistent la umiditate.
- Omologat pentru aspirarea prafului din clasa de praf M.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s)
|61
|Vacuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacitate container (l)
|75
|Puterea motorului (W)
|max. 1000
|Diametru nominal standard ( )
|ID 40
|Lungimea cablului (m)
|10
|Materialul cablului
|Cauciuc
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|76
|Culoarea
|argintiu
|Greutate fără accesorii (kg)
|25,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|31,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|695 x 540 x 1012
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Recipient din inox
- Mâner de împingere
Echipament
- Sistem anti-static
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
- Clasa praf: M
- Material container: Oțel inoxidabil
Domenii de intrebuintare
- Aspirator profesional umed-uscat pentru utilizare în zonele cu potențial exploziv din zona 22
- Certificat pentru clasele de praf M și L
