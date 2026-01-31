Aspirator cu acumulator BVL 3/1 Bp
Curățare în spații înguste: Aspiratorul tip rucsac BVL 3/1 Bp, ultra-ușor, puternic și alimentat cu baterie se remarcă prin materialul său robust EPP și raportul excelent calitate-preț.
Ultra-ușor, puternic și alimentat de la baterie: este primul aspirator de acest gen care se laudă cu o greutate de doar 4,5 kilograme. Acest lucru se datorează materialului inovator EPP care face, de asemenea, aspiratorul tip rucsac BVL 3/1 Bp, deosebit de robust și rezistent la uzură, în ciuda greutății sale reduse. Fie pentru îngrijitorii școlii, meșteri sau pentru utilizarea în gospodării – curățarea murdăriei și curățarea scărilor devine foarte usoară cu aspiratorul puternic, tip rucsac, cu un volum al containerului de 3 litri - este soluția perfectă pentru curățarea în spații înguste. În timp ce bateria puternică Kärcher Battery Power asigură durate lungi de funcționare, cadrul de transport ergonomic elimină efortul de lucru. Cu panoul de control practic de pe cureaua din talie pentru controlul tuturor funcțiilor importante de operare și suplimentare, aspiratorul BVL 3/1 Bp este extrem de ușor de utilizat și poate fi operat fără efort. Motorul EC fără perii este, de asemenea, extrem de rezistent la uzură. Pe lângă accesoriile obișnuite, sunt disponibile și funcții suplimentare, cum ar fi filtrul HEPA-14. Când comandați această versiune, vă rugăm să rețineți că bateria KärcherBattery Power și încărcătorul de baterie compatibil trebuie comandate separat.
Caracteristici si beneficii
Aspirator fara fir ultra-usor
PPE inovator (polipropilena expandata)
Ergonomic
Angrenare EC fără perii
Mod eco!efficiency
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Capacitate container (l)
|3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Debit aer (l/s)
|35,4
|Performanță evaluată (W)
|350
|Vacuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 120 (5,0 Ah) / approx. 130 (6,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Mod de alimentare: / max. 31 (5,0 Ah) Mod eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Mod de alimentare: / max. 41 (7,5 Ah)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 317 x 450
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Țeavă de aspirare telescopică: 615 mm, 1007 mm
- Tub de aspirație telescopic, material: Aluminiu
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru spații înguste
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
Echipament
- Mod eco!efficiency
- Cadru de transport
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare de către îngrijitorii în școală
- Ideal și pentru meseriași și femei
- Ideal pentru gospodării private
- Curățarea scărilor este ușoară
- Curățarea petelor
