Aspirator cu acumulator BVL 5/1 Bp
Caracteristici si beneficii
Aspirator fara fir ultra-usorFabricat din PPE extrem de ușor și inovator (polipropilenă expandată). Permite lucrul ergonomic. Permite transportul fără efort.
PPE inovator (polipropilena expandata)Deosebit de robust și extrem de durabil. Foarte usor Extrem de ecologic, deoarece este 100% reciclabil.
ErgonomicCadru de transport extrem de confortabil chiar și atunci când se utilizează pentru perioade mai lungi de lucru. Panoul de comandă de pe centura hamului permite controlul și monitorizarea comodă a tuturor funcțiilor. Furtunul de aspirație poate fi conectat diferit pentru persoanele dreptaci și stângaci.
Angrenare EC fără perii
- Rezistenta ridicata la uzura si durata lunga de serviciu.
- Permite perioade lungi de utilizare și crește eficiența și productivitatea.
Mod eco!efficiency
- Modul de eco!efficiency reduce cerințele de energie ale mașinii și nivelul de zgomot și, de asemenea, extinde durata de viață a bateriei.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
- Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
- Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Capacitate container (l)
|5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|500
|Vacuum (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 150 (6,0 Ah) / approx. 200 (7,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Mod de alimentare: / max. 22 (6,0 Ah) Mod eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Mod de alimentare: / max. 30 (7,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 68
|Curent de încărcare. (A)
|6
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 320 x 510
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Țeavă de aspirare telescopică: 615 mm, 1007 mm
- Tub de aspirație telescopic, material: Oțel, cromat
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru tapițerii
- Duza pentru spații înguste
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
Echipament
- Mod eco!efficiency
- Cadru de transport
Domenii de intrebuintare
- Perfect potrivit pentru curățarea în avioane, autobuze și trenuri
- Ideal în hoteluri și restaurante, în magazine, cinematografe sau teatre
- Convenabil pentru antreprenorii de servicii de construcții din birouri, holuri și scări
