Cu aspiratorul nostru portabil alimentat cu acumulatori HV 1/1 Bp Fs, furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor sunt în permanență echipați optim pentru a efectua sarcini minore de aspirare. Mobilierul, tapițeria sau suprafețele mici de podea în spații înguste, de exemplu, sunt zone tipice de utilizare pentru aspiratorul portabil practic, ușor și, mulțumită bateriei Kärcher Battery Power+, fără cablu de alimentare și, în același timp, puternic și durabil. Mulțumită kitului de accesorii furnizat cu duze de tapițerie, podea și rosturi, perie de aspirație și tuburi de aspirație, ești mult mai agil iar lucrarea este finalizată mult mai repede decât cu un aspirator de mari dimensiuni, cu cablu. În plus, aspiratorul portabil, versatil, alimentat cu acumulatori este potrivit pentru multe alte utilizări, de exemplu curățarea vehiculelor sau îndepărtarea murdăriei în timpul lucrărilor de instalare. Pentru aceste domenii de utilizare, sunt disponibile și kituri separate de accesorii, adaptate special la lucrările respective.