Aspirator cu acumulator HV 1/1 Bp Fs Pack
Optim pentru curățarea clădirilor: aspiratorul portabil ușor, puternic și versatil, alimentat cu acumulatori HV 1/1 Bp Fs. Dotat standard cu un kit de accesorii care conține duze de tapiţerie, podea şi rosturi.
Cu aspiratorul nostru portabil alimentat cu acumulatori HV 1/1 Bp Fs, furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor sunt în permanență echipați optim pentru a efectua sarcini minore de aspirare. Mobilierul, tapițeria sau suprafețele mici de podea în spații înguste, de exemplu, sunt zone tipice de utilizare pentru aspiratorul portabil practic, ușor și, mulțumită bateriei Kärcher Battery Power+, fără cablu de alimentare și, în același timp, puternic și durabil. Mulțumită kitului de accesorii furnizat cu duze de tapițerie, podea și rosturi, perie de aspirație și tuburi de aspirație, ești mult mai agil iar lucrarea este finalizată mult mai repede decât cu un aspirator de mari dimensiuni, cu cablu. În plus, aspiratorul portabil, versatil, alimentat cu acumulatori este potrivit pentru multe alte utilizări, de exemplu curățarea vehiculelor sau îndepărtarea murdăriei în timpul lucrărilor de instalare. Pentru aceste domenii de utilizare, sunt disponibile și kituri separate de accesorii, adaptate special la lucrările respective.
Caracteristici si beneficii
Cu zonă de filtrare mare și turbină eficientăPerformanță puternică de curățare pe toate suprafețele.
Compact, ușor și flexibil de folositPermite lucrul în toate direcțiile (aplicație 360 °).
Cu modul eficient de eficiență ecologicăEconomisește energie și extinde durata de funcționare a bateriei. Reduce zgomotul de funcționare.
Cu tehnologie Real Time comodă
- Pentru afișarea timpului de funcționare rămas în timp real pe bateria Kärcher Battery Power.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Capacitate container (l)
|0,9
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Debit aer (l/s)
|33
|Vacuum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Mod de alimentare: / max. 25 (3,0 Ah) Mod eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Mod de alimentare: / max. 22 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 83
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|313 x 115 x 315
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză pentru podea
- Duza pentru tapițerii
- Duza pentru spații înguste
- Perie de aspirație
- Filtru tip cartuș: Hârtie
- Prefiltru
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Echipament
- Mod eco!efficiency
Domenii de intrebuintare
- Perfect pentru curățarea tapițeriei sau a spațiilor mici în timpul activităților de curățare a clădirilor
- Curățarea vehiculelor
