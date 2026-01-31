Aspiratorul uscat robust LVS 1/1 Bp, alimentat cu baterie, oferă o putere de aspirare excelentă și îndepărtează eficient praful și murdăria. Tehnologia de filtrare ciclonică Kärcher menține puterea de aspirare constant ridicată. Fără fir, compact și manevrabil, aspiratorul este ideal pentru curățarea punctuală în sectoarele hotelier, de catering, de retail și de curățenie a clădirilor. Datorită libertății sale de mișcare nelimitate, este perfect și pentru curățarea scărilor. Filtrul HEPA 13 integrat asigură cele mai înalte standarde de igienă. Puterea de aspirare poate fi reglată în trei etape, iar în doar câțiva pași simpli, aspiratorul cilindric devine un aspirator de mână pentru tapițerie și diverse alte suprafețe. Recipientul pentru deșeuri nu necesită saci de filtru, economisește costuri și este sustenabil. Poate fi golit rapid și igienic - fără a intra în contact direct cu murdăria. Cu puternicele baterii reîncărcabile Kärcher de 18 volți, aspiratorul obține rezultate excelente de curățare. Un suport practic asigură că duza pentru spații înguste furnizată este întotdeauna la îndemână. Notă: bateria și încărcătorul rapid nu sunt incluse în setul de livrare și trebuie comandate separat. O gamă largă de duze și accesorii (DN 35) poate fi comandată ca dotări opționale.