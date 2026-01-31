Aspiratorul uscat puternic, alimentat cu baterie, LVS 1/2 Bp, oferă o putere de aspirare excelentă. Dispune de o duză pentru spații înguste și o duză activă pentru podea, pentru curățarea temeinică a tuturor tipurilor de podele și a suprafețelor textile. Tehnologia filtrului ciclonic Kärcher menține puterea de aspirare constant ridicată. Datorită designului său compact fără fir, manevrabilității și versatilității sale, este ideal pentru industria hotelieră, de catering, comerț cu amănuntul și curățenie a clădirilor - perfect pentru curățarea punctuală și potrivit și pentru scări datorită libertății de mișcare nerestricționate. Filtrul HEPA 13 integrat îndeplinește cele mai înalte standarde de igienă. LVS 1/2 Bp este ușor de utilizat: puterea de aspirare poate fi reglată în trei etape, iar în doar câțiva pași simpli, aspiratorul cilindric devine un aspirator de mână pentru tapițerie și diferite suprafețe. Recipientul pentru deșeuri nu necesită saci de filtru, economisește costuri și poate fi golit igienic. Datorită bateriilor reîncărcabile puternice Kärcher de 36 de volți, aspiratorul obține rezultate excelente de curățare. Notă: bateria și încărcătorul rapid nu sunt incluse în setul de livrare și trebuie comandate separat.