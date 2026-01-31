Cu o lățime mare de lucru de 300 mm, aspiratorul vertical CV 30/1 este de asemenea ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari - fie în comerțul cu amănuntul, în showroom-uri, în sectorul hotelier și în restaurante, fie în multe alte aplicații. De asemenea, muchiile, șinele și alveolele mici sunt curățate fără efort, rapid și intens utilizând un tub detașabil de aspirație cu un furtun de aspirație extensibil. Detaliile inovatoare ale echipamentelor, cum ar fi cuplarea centrifugală patentată, care eliberează automat cilindrul în cazul în care peria este blocată de murdărie sau eliberarea automată a periei, care împiedică deformarea benzilor de perie, precum și deteriorarea covorului în poziție inactivă, sunt dovada a conceptului de mașină inteligent și sigur. Două balamale robuste între capul periei și partea de aspirație, precum și placa de alunecare din plastic de înaltă calitate sunt reprezentative. Manipularea este de asemenea confortabilă: dacă este necesar, peria poate fi înlocuită cu ușurință fără a fi nevoie de unelte. Și chiar și cablul de alimentare poate fi înlocuit în timpul lucrărilor de service fără nici o cunoaștere prealabilă datorită sistemului de schimbare rapidă.