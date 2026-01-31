Aspirator vertical cu perie CV 38/2 Adv *EU
Aspirator vertical tip perie, puternic, ușor de utilizat, CV 38/2 Adv. Cu performanță ridicată de suprafață, accesorii integrate și suporturi pentru cabluri și sistem de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare.
Indiferent dacă este vorba de comerț cu amănuntul, sectorul hotelier și gastronomic, birouri, clădiri publice sau spații de prezentare: Peste tot în cazul în care zonele mari acoperite cu covoare trebuie curățate rapid și eficient, sunteți bine poziționat cu aspiratorul nostru vertical tip perie, CV 38/2 Adv, cu lățime de lucru foarte mare. Greutatea sa redusă și mânerul ergonomic asigură o manevrare confortabilă și timpi lungi de lucru, fără oboseală. Accesoriile integrate direct pe mașină extind aplicațiile posibile cu activități de curățare rapidă și eficientă a marginilor sau a nișelor înguste, în timp ce un dispozitiv optic de reglare a periei permite reglarea precisă a periei la înălțimea fibrelor covorului. Un sistem brevetat de scoatere a sacului face posibilă înlocuirea aproape fără praf a sacilor de filtrare din pâslă extrem de rezistenți la rupere. Alte caracteristici ale echipamentului care oferă economii de timp, cum ar fi înlocuirea fără unelte a periei, sau sistemul de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare deosebit de flexibil al aparatului CV 38/2 Adv, care poate fi utilizat în timpul întreținerii fără cunoștințe prealabile, completează conceptul inteligent al aparatului.
Caracteristici si beneficii
Lumina de control
Posibilitate buna de curatare
Înlocuirea fara ustensile a periei
Integrare ușoară a accesoriilor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru (cm)
|38
|Vacuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|5,5
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Putere motor perii (W)
|150
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|8,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|12,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|370 x 390 x 1215
Pachet de livrare
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Furtun extensibil de aspiraţie
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Perii valt standard: 1 Bucată
Echipament
- Indicator pentru starea filtrului
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Flexibil
- Maner cu inaltime reglabila
Video
Domenii de intrebuintare
- Covor
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
Accesorii
