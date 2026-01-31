Indiferent dacă este vorba de comerț cu amănuntul, sectorul hotelier și gastronomic, birouri, clădiri publice sau spații de prezentare: Peste tot în cazul în care zonele mari acoperite cu covoare trebuie curățate rapid și eficient, sunteți bine poziționat cu aspiratorul nostru vertical tip perie, CV 38/2 Adv, cu lățime de lucru foarte mare. Greutatea sa redusă și mânerul ergonomic asigură o manevrare confortabilă și timpi lungi de lucru, fără oboseală. Accesoriile integrate direct pe mașină extind aplicațiile posibile cu activități de curățare rapidă și eficientă a marginilor sau a nișelor înguste, în timp ce un dispozitiv optic de reglare a periei permite reglarea precisă a periei la înălțimea fibrelor covorului. Un sistem brevetat de scoatere a sacului face posibilă înlocuirea aproape fără praf a sacilor de filtrare din pâslă extrem de rezistenți la rupere. Alte caracteristici ale echipamentului care oferă economii de timp, cum ar fi înlocuirea fără unelte a periei, sau sistemul de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare deosebit de flexibil al aparatului CV 38/2 Adv, care poate fi utilizat în timpul întreținerii fără cunoștințe prealabile, completează conceptul inteligent al aparatului.