Aspirator vertical cu perie CV 60/1 RS Bp Pack
Caracteristici si beneficii
Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentara
Model compact
- Foarte manevrabila.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|36
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lățime de lucru (mm)
|600
|Vacuum (kPa/mbar)
|11,7 / 117
|Debit aer (l/h)
|33,98
|Performanță evaluată (W)
|1620
|Diametru nominal standard ( )
|ID 32
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|68
|Putere motor perii (W)
|373
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|187
|Greutate cu ambalaj (kg)
|323,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1241 x 787 x 1316
Pachet de livrare
- Duza pentru spații înguste
- Ţeava de aspiraţie detaşabila
- Cantitate saci de filtrare: 5 Bucată
- Perii valt standard: 2 Bucată
Echipament
- Clasa de protecție: II
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
