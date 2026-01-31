Aspirator vertical cu perie CV 60/1 RS Bp Pack

Caracteristici si beneficii
Tub de aspirare cu furtun cu lungime suplimentara
Model compact
  • Foarte manevrabila.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 36
Frecvență (Hz) 50 / 60
Lățime de lucru (mm) 600
Vacuum (kPa/mbar) 11,7 / 117
Debit aer (l/h) 33,98
Performanță evaluată (W) 1620
Diametru nominal standard ( ) ID 32
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 68
Putere motor perii (W) 373
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 187
Greutate cu ambalaj (kg) 323,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1241 x 787 x 1316

Pachet de livrare

  • Duza pentru spații înguste
  • Ţeava de aspiraţie detaşabila
  • Cantitate saci de filtrare: 5 Bucată
  • Perii valt standard: 2 Bucată

Echipament

  • Clasa de protecție: II
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.