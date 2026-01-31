Cu noul CVS 65/1, Kärcher completează un nou segment de produse pentru curățarea covoarelor de dimensiuni medii până la mari. Mașina de frecat-aspirat alimentată cu baterii prezintă rezultate bune de curățare pe diferite tipuri de covor comparabile cu aspiratoarele, lucru dovedit de testul ERP standard. Conceptul tehnologic combină autonomia și funcționarea silențioasă cu un preț excelent raportat la m² aspirat.