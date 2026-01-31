Aspirator pentru mochete CVS 65/1 Bp
Mașina de măturat-aspirat CVS 65/1 Bp este concepută pentru a obține rezultate excelente de curățare pe diferite tipuri de covoare
Cu noul CVS 65/1, Kärcher completează un nou segment de produse pentru curățarea covoarelor de dimensiuni medii până la mari. Mașina de frecat-aspirat alimentată cu baterii prezintă rezultate bune de curățare pe diferite tipuri de covor comparabile cu aspiratoarele, lucru dovedit de testul ERP standard. Conceptul tehnologic combină autonomia și funcționarea silențioasă cu un preț excelent raportat la m² aspirat.
Caracteristici si beneficii
Operare autonomă cu baterii
- Până la 60 de minute de funcționare continuă cu o singură încărcare a bateriei.
Zgomot foarte mic de funcționare
- Pentru utilizări în zone sensibile la zgomot și în timpul orelor normale de lucru.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lățime de lucru (mm)
|450
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|625
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|1800
|Vacuum (mbar)
|1
|Capacitate container (l)
|20
|Puterea motorului (W)
|300
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|56
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|36,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|43,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|980 x 675 x 1070
Pachet de livrare
- Sac accesorii SC 1
Echipament
- Clasa praf: M
- Curățare automată a filtrului
- Valt principal de maturare reglabil
Video
Domenii de intrebuintare
- Cladiri de birouri
- Hoteluri
- Aeroporturi