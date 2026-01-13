Matura electrica profesionala cu acumulator EB 30/1 Li-Ion
Prima matura electrica angrenata cu baterii pentru utilizarea profesionala, EB 30/1 Li-Ion, a fost lansata acum pe piata de catre Kärcher. Aparatul nou dezvoltat dispune de un stavilar cilindric pentru maturat care poate fi schimbat cu usurinta si de un recipient pentru mizerie care poate fi detasat usor, fiind astfel matura si faras intr-una. Permite curatarea rapida, silentioasa (56 dB(A)) si de incredere a zonelor cu murdarie de pe podelele dure si covoare chiar in timpul orelor de deschidere a manazinelor.
Aparatul EB 30/1 Li-Ion este pornit si oprit printr-un intrerupator de picior. Aparatul plat (90 mm) poate ajunge sub corpuri de incalzit si mobila de pana la 2 mm inaltime. Teava telescopica cu maner poate fi ajustata la inaltimea utilizatorului si miscata in toate directile prin intermediul unei articulatii cardanice. In timpul pauzelor de lucru este blocat cu zavor in pozitie verticala. Deoarece aparatul EB 30/1 Li-Ion lucreaza fara cablu, practic nu exista timp de pregatire. Matura electrica poate lucra pe covoare in jur de 30 min si pe suprafete dure circa45 min, inainte ca acumulatorulperformant din nichel - cadium sa trebuieasca din nou incarcat. Printr-un aparat pentru incarcare rapida, optional, se poate diminua timpul de incarcare de la 3 ore la 90 min. Acumulatorii de schimb permit o utilizare fara intrerupere. Nu sunt necesare alte scule pentru a schimba bateriile sau scoate peria rotativa. Orice par care ramane blocat in perioe poate fi indepartat trecand un cutit printr-o canelura special proiectata pentru a-i desparti.
Caracteristici si beneficii
Schimb usor a acumulatorilor
Înlocuirea fara ustensile a perieiRola cilindru poate fi scoasa fara scule si astfel curatata usor
Încărcător rapid
Farasul de murdarie este usor de scos si reintrodus
- Golire rapida si usoara fara a veni in contact cu murdaria.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru (mm)
|300
|Capacitate container (l)
|1
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|56
|Curent de încărcare. (A)
|1,8
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|7,2
|Capacitatea bateriei
|(2,5 Ah)
|Durata functionare acumulator, pe suprafete dure (min)
|51
|Durata functionare acumulator, covoare (min)
|41
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 x 300 x 1340
Pachet de livrare
- Incarcator rapid BC 1/1.8
- Perii valt standard
- Maner telescopic, cu maner, inaltime reglabila
- Container pentru deșeuri
Accesorii
