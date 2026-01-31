Masina de maturat KM 70/30 C Bp 2SB
KM 70/30 C pentru curățarea suprafețelor dure interioare și exterioare – filtrul, acționarea electrică cu baterie a rolei de măturat și a periei laterale reduc praful și măresc confortul.
Mășina de măturat KM 70/30 C este o soluție eficientă pentru curățarea suprafețelor dure din interior și exterior. Rola de măturat, peria laterală și ventilatorul funcționează cu baterii și măresc semnificativ confortul de lucru: utilizatorii pot mătura colțurile și zonele greu accesibile fără efort, cu mult mai puțină forță necesară. Filtrul pliat plat cu aspirație activă reduce generarea de praf chiar și atunci când se îndepărtează cantități mari de praf fin și menține mediul de lucru curat. Rola de măturat poate fi reglată în șase etape pentru a-și adapta performanța de curățare la diferite suprafețe. Zonă practică pentru depozitarea echipamentelor suplimentare, cum ar fi găleți și coșuri de gunoi, ușurează munca. Întreținerea este, de asemenea, simplă, fără unelte necesare pentru a schimba peria laterală și filtrul. Platforma de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V oferă suficientă putere în orice situație. Bateria poate fi îndepărtată pentru un transport ușor. Bateria și încărcătorul de baterie nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Baterie litiu-ion schimbabilăDurata de funcționare a bateriei poate fi selectată în funcție de zona de curățat. Încărcare rapidă și intermediară pentru timpi de funcționare mai lungi și productivitate mai mare. Afișează durata de funcționare rămasă a bateriei la măturare.
Filtru pliat plat cu aspirare activăReduce cantitatea de praf creată și oferă un mediu de lucru curat. Schimb al filtrelor fara scule. Scuturarea manuală al filtrului asigură cel mai bun rezultat de măturare, chiar și cu praf fin.
Zonă practică de depozitareUstensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat Mărește eficiența și economisește efortul suplimentar. Murdăria grosieră poate fi colectată și eliminată cu ușurință.
Mânerul de împingere poate fi rabatat și reglat în trei poziții
- Mânerul de împingere pliabil permite depozitarea cu economie de spațiu.
- Ajustabil la diferite înălțimi ale utilizatorului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Angrenaj
|manual
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3920
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|980
|Volum rezervor brut/ net (l)
|45 / 20
|Suprafata filtrare (m²)
|0,6
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion detașabilă
|Tensiune (V)
|36
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|33,5
|Greutate ambalaj (kg)
|40,2
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Filtru pentru praful fin
Echipament
- Actionare electrica maturare
- Valt principal de maturare reglabil
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Matura laterala rabatabila
- Perie laterală reglabilă
- Mâner de transport
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură