Mășina de măturat KM 70/30 C este o soluție eficientă pentru curățarea suprafețelor dure din interior și exterior. Rola de măturat, peria laterală și ventilatorul funcționează cu baterii și măresc semnificativ confortul de lucru: utilizatorii pot mătura colțurile și zonele greu accesibile fără efort, cu mult mai puțină forță necesară. Filtrul pliat plat cu aspirație activă reduce generarea de praf chiar și atunci când se îndepărtează cantități mari de praf fin și menține mediul de lucru curat. Rola de măturat poate fi reglată în șase etape pentru a-și adapta performanța de curățare la diferite suprafețe. Zonă practică pentru depozitarea echipamentelor suplimentare, cum ar fi găleți și coșuri de gunoi, ușurează munca. Întreținerea este, de asemenea, simplă, fără unelte necesare pentru a schimba peria laterală și filtrul. Platforma de baterii Kärcher Battery Power+ de 36 V oferă suficientă putere în orice situație. Bateria poate fi îndepărtată pentru un transport ușor. Bateria și încărcătorul de baterie nu sunt incluse în pachetul de livrare.