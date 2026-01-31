Masina de maturat-aspirat KM 75/40 W Bp
Compactă, manevrabilă și ușor de utilizat: Mașina de măturat KM 75/40 W Bp impresionează la curățarea spațiilor interioare de peste 600 m².
Masina de maturat KM 75/40 W Bp impresionează prin funcționarea ușoară și rezultatele excelente de curățare pentru spațiile interioare de peste 600 de metri pătrați. Acest lucru este posibil prin principiul dovedit de măturare a capului cu o perie laterală conectabilă și o rolă de măturat principală schimbabilă și reglabilă, care, de asemenea, nu necesită scule. Interacțiunea eficientă între aspirarea puternică a prafului și curățarea mecanică a filtrului pliat din poliester permite lucrul practic praf. Pardoselile dure, de exemplu în depozite sau clădiri de producție, sunt curățate rapid, eficient și cu zgomot redus. Unitatea de tracțiune integrată cu viteză de măturare reglabilă, conceptul de operare inteligent EASY Operation și containerul mobil de 40 litri pentru deșeuri cu sistem de cărucioare asigură, de asemenea, că sunt posibile aplicații de curățare lungi, fără oboseală.
Caracteristici si beneficii
Recipient de reziduuri cu manerScoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare. Timpi scurti de evacuare.
Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru. Durată lungă datorită materialului din poliester lavabil. Curatare mecanica a filtrului cu maner ergonomic.
Concept de operare simplaFuncționare simplă și convenabilă datorită aranjamentului logic al tuturor elementelor de control. Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.
Foarte ușor de întreținut
- Nu sunt necesare unelte pentru înlocuirea filtrului și a rolului periei, permițând întreținerea indiferent de locație.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Propulsie
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/W)
|24 / 400
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3375
|Lățime de lucru (mm)
|550
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|750
|Recipient murdărie (l)
|40
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|4,5
|Suprafata filtrare (m²)
|1,8
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Greutatea cu accesorii (kg)
|78
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|125
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Pachet de livrare
- Filtru de tip evantai: Confectionat din polyester
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Actionare inainte
- Valt principal de maturare reglabil
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul măturării de deasupra capului
- Aspirare
- Indicator baterie
- Reglare putere de aspirare
- Maturi laterale ajustabile/ elevabile
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură