Masina de maturat-aspirat KM 75/40 W G Facelift
Mașină de măturat cu motor Kohler Stage V pe benzină, fiabil și puternic, ideală pentru curățarea profundă și fără praf a zonelor exterioare de la 600 de metri pătrați.
KM 75/40 W P mașină de măturat cu aspirator pe bază de benzină, cu tracțiune, pentru captarea eficientă a prafului. Alte detalii tehnice: Acționare:> Motor pe benzină Kohler Stage V 3,3 kW> viteză de măturare variabilă: 0 - 4,5 km / h sistem de măturare:> sistem de răsturnare> comutare perie laterală fără a fi nevoie de unelte> ridicare / coborâre perie laterală> perie cu role principale comutare și reglabil fără a fi nevoie de unelte Sistem de filtrare:> filtru pliat din poliester (suprafața filtrului: 1,8 mp)> curățare eficientă a filtrului mecanic> înlocuirea filtrului fără instrumente Recipient pentru deșeuri:> capacitate: 40 l> recipient cu role, prindere încastrată și tracțiune -prindere a căruciorului Funcționare:> Afișare Funcționare UȘOARE> mâner împingător reglabil pe înălțime> unitate de tracțiune și comenzi pentru clapeta de murdărie grosieră pe mânerul împingere> ridicare / coborâre convenabilă a periei laterale
Caracteristici si beneficii
Recipient de reziduuri cu manerScoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare. Timpi scurti de evacuare.
Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru. Durată lungă datorită materialului din poliester lavabil. Curatare mecanica a filtrului cu maner ergonomic.
Pohodlná údržbaSchimbare fara scule a filtrului si a rolelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.
Concept de operare simpla
- Funcționare simplă și convenabilă datorită aranjamentului logic al tuturor elementelor de control.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Benzina
|Propulsie
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Kohler
|Putere de antrenare (W)
|3300
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3375
|Lățime de lucru (mm)
|550
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|750
|Recipient murdărie (l)
|40
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza de lucru (km/h)
|4,5
|Suprafata filtrare (m²)
|1,8
|Greutatea cu accesorii (kg)
|84,9
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|84
|Greutate cu ambalaj (kg)
|94,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Pachet de livrare
- Filtru de tip evantai: Confectionat din polyester
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Actionare inainte
- Valt principal de maturare reglabil
- Recipient mobil pentru reziduuri
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul măturării de deasupra capului
- Aspirare
- Mecanism de tracțiune
- Utilizare in exterior
- Reglare putere de aspirare
- Maturi laterale ajustabile/ elevabile
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură