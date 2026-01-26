Mașina noastră foarte robustă cu un singur disc BDS 43/150 C Classic oferă un raport excelent preț-performanță și este foarte versatilă pentru curățarea completă a podelelor. Cu un motor puternic de 1.500 wați, este potrivită atât pentru pardoseli dure, cât și pentru acoperiri textile, precum și pentru șlefuirea parchetului uzat. Cu o lățime de lucru de 430 mm, este ideală pentru majoritatea aplicațiilor din domeniul curățării clădirilor, în timp ce suportul planetar fără întreținere, realizat cu roți dințate metalice rezistente, asigură o durată lungă de viață și o uzură mult mai redusă, respectiv costuri de întreținere mai mici în comparație cu un angrenaj cu curea. Împreună cu mașina este livrată și o placă de antrenare a padurilor.