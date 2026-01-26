Masina monodisc BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic este o maşină foarte robustă cu un singur disc pentru diverse aplicaţii de curăţare a podelelor. Cu un suport planetar care nu necesită întreţinere şi un motor puternic de 1.500 waţi.
Mașina noastră foarte robustă cu un singur disc BDS 43/150 C Classic oferă un raport excelent preț-performanță și este foarte versatilă pentru curățarea completă a podelelor. Cu un motor puternic de 1.500 wați, este potrivită atât pentru pardoseli dure, cât și pentru acoperiri textile, precum și pentru șlefuirea parchetului uzat. Cu o lățime de lucru de 430 mm, este ideală pentru majoritatea aplicațiilor din domeniul curățării clădirilor, în timp ce suportul planetar fără întreținere, realizat cu roți dințate metalice rezistente, asigură o durată lungă de viață și o uzură mult mai redusă, respectiv costuri de întreținere mai mici în comparație cu un angrenaj cu curea. Împreună cu mașina este livrată și o placă de antrenare a padurilor.
Caracteristici si beneficii
Motor de inalta putereExecuție foarte robustă și de lungă durată Puternică pentru numeroase aplicații. Costuri de operare și de întreținere reduse.
Planetara robustaRealizat din roți dințate metalice, rezistente la uzură. Uzură și costuri de întreținere reduse în comparație cu transmisia cu curele. Cuplu mai mare in comparatie cu curelele de transmisie normale Silențios, durabil și fără întreținere.
Operare simplăManipulare confortabila si simpla. Foarte echilibrat si operare silentioasa
Priza suplimentara
- Pentru atasarea unitatii de aspirare pentru a reduce formarea de praf
- Crește performanța de curățare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|inaltimea de lucru (mm)
|90
|Viteza periilor (rpm)
|150
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|43
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|66
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|44,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|940 x 430 x 1105
Pachet de livrare
- Port pad
Echipament
- Rezervor (optional): 10 l
- Actionare cu curent
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.