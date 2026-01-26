Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES, 10l

Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 11,4
Greutate (kg) 10
Greutate cu ambalaj (kg) 10,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 188 x 307
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea podelelor
