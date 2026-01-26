Detergent pentru podea, cu extrem de putina spuma RM 755 ES, 20l
Curatator pentru luciul podelelor, cu putina spuma si miros de lamaie pentru toate tipurile de suprafete dure. RM 755 ES se usuca fara a lasa urme. Special potrivit pentru podele din piatra lucioasa.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|11,4
|Greutate (kg)
|20,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|21,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 230 x 430
Domenii de intrebuintare
- Curățarea podelelor