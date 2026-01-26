FC 2-4 čistač podova impresionira svojim samostojećim dizajnom, malom težinom od samo 2,2 kilograma i automatskim uključivanjem i isključivanjem. Da biste to uradili, povucite ručicu čistača unazad da biste pokrenuli i jednostavno u jednom koraku uklonili suvu i mokru svakodnevnu prljavštinu. Maksimalno vreme rada baterije po punjenju baterije je 20 minuta, što odgovara površini čišćenja od 70 kvadratnih metara. Nakon što se uređaj aktivira, valjak se automatski navlaži vodom iz rezervoara za svežu vodu. Ovo obezbeđuje ravnomerno i efikasno čišćenje tvrdih podova. Takođe čisti do ivice i lako sakuplja dlačice zahvaljujući integrisanim filterima za kosu. Integrisani, higijenski rezervoar za prljavu vodu takođe znači da se izbegava kontakt sa prljavštinom. Ovo se može ukloniti i očistiti neposredno nakon upotrebe uređaja. Priložena 4 V Karcher Batteri Pover izmenljiva baterija je kompatibilna sa svim Karcher Batteri Pover uređajima od 4 V.