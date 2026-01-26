Čistač tvrdih podova FC 2 Battery (4V)
Jednostavno, brzo i efikasno čišćenje: FC 2-4 čistač poda uklanja i suvu i mokru svakodnevnu prljavštinu u jednom koraku. Uključuje izmenljivu bateriju i punjač baterija.
FC 2-4 čistač podova impresionira svojim samostojećim dizajnom, malom težinom od samo 2,2 kilograma i automatskim uključivanjem i isključivanjem. Da biste to uradili, povucite ručicu čistača unazad da biste pokrenuli i jednostavno u jednom koraku uklonili suvu i mokru svakodnevnu prljavštinu. Maksimalno vreme rada baterije po punjenju baterije je 20 minuta, što odgovara površini čišćenja od 70 kvadratnih metara. Nakon što se uređaj aktivira, valjak se automatski navlaži vodom iz rezervoara za svežu vodu. Ovo obezbeđuje ravnomerno i efikasno čišćenje tvrdih podova. Takođe čisti do ivice i lako sakuplja dlačice zahvaljujući integrisanim filterima za kosu. Integrisani, higijenski rezervoar za prljavu vodu takođe znači da se izbegava kontakt sa prljavštinom. Ovo se može ukloniti i očistiti neposredno nakon upotrebe uređaja. Priložena 4 V Karcher Batteri Pover izmenljiva baterija je kompatibilna sa svim Karcher Batteri Pover uređajima od 4 V.
Obeležja i prednosti
Sve u jednom: uklanja svu suvu i vlažnu prljavštinu u jednom koraku50% uštede vremena: Tehnologija grubog sakupljanja prljavštine omogućava brisanje bez muke prethodnog usisavanja. Optimalno sakupljanje dlačica pomoću integrisanog filtera za dlačice. Optimizovano čišćenje ivica zahvaljujući ekskluzivnom dizajnu podne glave.
Brisanje je 20%* čistije nego krpom i mnogo praktičnijeSistem sa 2 rezervoara: trajno vlaženje valjaka iz rezervoara za svežu vodu dok se prljavština skuplja u rezervoaru za prljavu vodu. Bez napora: Nema vučenja kante, nema ručnog ceđenja krpe za čišćenje poda, nema ribanja. Valjak se pere u mašini na 60 °C.
Automatsko uključenje/isključenjeUdobno uključivanje i isključivanje. Intuitivno i brzo. Nije potrebno saginjanje.
4 V Karcher baterija
- Dugotrajan i moćan zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija se može koristiti u svim ostalim Karcher Batteri Pover uređajima od 4 V.
Parking pozicija
- Uređaj se kod kratkih prekida rada može udobno odložiti u prostoriji.
Kompaktne dimenzije i mala težina
- Praktično i lako za transport
Jednostavno čišćenje uređaja
- Jednostavno čišćenje filtera za dlake pomoću priložene četkice za čišćenje.
- Rezervoar za otpadnu vodu, pogodan za pranje u mašini za sudove, može se isprazniti bez kontakta sa prljavštinom.
Fleksibilni dvostruki zglob
- Drška se lagano pomera u svim smerovima.
- Lako za manevrisanje.
- Izuzetna manevarska sposobnost olakšava kretanje ispod nameštaja.
Izuzetno tiho
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|4 V platforma za baterije
|Kapacitet rezervoara za čistu vodu (ml)
|200
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|100
|Radna širina valjka (mm)
|180
|Vreme sušenja očišćenog poda (min)
|cca. 2
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|55
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|nominalno 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Zapremina (Ah)
|2,5
|Broj potrebnih baterija (Kom)
|1
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 70 (2,5 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|cca. 20 (2,5 Ah)
|Vreme punjenja akumulatora na punjaču do 80/100% (min)
|130 / 150
|Struja punjenja (A)
|1
|Napajanje punjača baterije (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Težina bez pribora (kg)
|2,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|4,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|220 x 240 x 1200
* Čistač podova Kärcher postiže i do 20% bolje rezultate čišćenja nego klasični brisko sa krpom za pod u kategoriji na testu „Brisanje“. Odnosi se na prosečne rezultate ispitivanja efikasnosti čišćenja, prikupljanja nečistoće i čišćenja do ivice.
Scope of supply
- Variant: Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Baterija: Baterija 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
- Punjač baterije: Punjač za baterije od 4 V (1 kom.)
- Univerzalna roler četka: 1 Kom
- Deterdžent: Čišćenje podova Universal RM 536 30 ml, 30 ml
- Parking stanica
- Četka za čišćenje
Oprema
- Sistem s 2 rezervoara
Videos
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Čak i tvrdokorna prljavština
- Krupna prljavština
- Fina prljavština
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.