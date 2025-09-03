Gurajuća mašina za metenje S 4 Twin
Dve bočne metlice, rezervoar za smeće 20 l i širina metenja 680 mm: mašina za metenje S 4 Twin može se koristiti tokom cele godine na manjim i uzanim površinama, za urednost do same ivice.
Latice cveća u proleće, pesak tokom leta, lišće u jesen ili so za posipanje puteva tokom zime: Efikasna i ergonomska mašina za metenje S 4 Twin od Kärchera brine se za čišćenje tokom cele godine, rekordnom brzinom, oko kuće i u bašti. Sa svojim snažnim valjkom za metenje, 2 bočne metlice i širinom metenja od ukupno 680 milimetara, mete bez napora površine do 2400 m² na sat. Mašina prenosi smeće direktno u kantu za smeće od 20 litara. Dugačke čekinje bočne metlice služe za temeljnu čistoću do same ivice. Kontinualno podesiva ručka za guranje može se optimalno prilagoditi prema telesnom rastu korisnika. Zahvaljujući korišćenom bajonetnom priključku, pri podešavanju visine ne može se više izgubiti nijedan šraf. Ova mašina za metenje po potrebi se bez saginjanja može kompletno sklopiti, jednostavno pritiskom na gazište na ramu, i nositi za ručku – za odlaganje koje štedi prostor. Jedinstveno postavljanje bočne metlice bez alata. Mašina za metenje tako je odmah spremna za rad. Rezervoar za smeće može lako da se izvadi i da se odloži i isprazni bez dodira i prljanja.
Obeležja i prednosti
Praktična završna kapa za bočne metlicePostavljanje bočne metlice bez alata za brzu montažu i primenu.
Komforno gazišteKompletno sklapanje mašine za metenje bez saginjanja – za odlaganje koje štedi prostor.
Podešavanje visine sa bajonetnim zatvaračemMetenje koje štedi leđa zahvaljujući individualnom podešavanju visine.
Veliki rezervoar za metenje
- Često pražnjenje rezervoara za smeće nije neophodno.
Jednostavno uklanjanje rezervoara za smeće
- Jednostavno pražnjenje rezervoara za smeće.
Samostojeći rezervoar za đubre
- Pražnjenje rezervoara za smeće bez kontakta sa prljavštinom.
Velika širina metenja
- Visok efekat u čišćenju.
Metenje u blizini točka
- Temeljno metenje uglova, ivica i fuga.
Praktična drška za nošenje
- Zahvaljujući ručki za nošenje, mašina za metenje može jednostavno da se nosi i odlaže.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina sa bočnim četkama (mm)
|680
|Maks. učinak po površini (m²/h)
|2400
|Kućište/ram
|Plastika / plastika
|Posuda za otpad (l)
|20
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|10,2
|Težina, spremno za korišćenje (kg)
|10,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Bočne četke: 2 Kom
Oprema
- Ergonomski pomični luk
- Ručka za guranje sa kontinualnim pomeranjem
- Pozicija za čuvanje
- Gazište za odlaganje koje štedi prostor
- Postavljanje bočne metlice bez alata
- Samostojeći rezervoar za đubre
