Latice cveća u proleće, pesak tokom leta, lišće u jesen ili so za posipanje puteva tokom zime: Efikasna i ergonomska mašina za metenje S 4 Twin od Kärchera brine se za čišćenje tokom cele godine, rekordnom brzinom, oko kuće i u bašti. Sa svojim snažnim valjkom za metenje, 2 bočne metlice i širinom metenja od ukupno 680 milimetara, mete bez napora površine do 2400 m² na sat. Mašina prenosi smeće direktno u kantu za smeće od 20 litara. Dugačke čekinje bočne metlice služe za temeljnu čistoću do same ivice. Kontinualno podesiva ručka za guranje može se optimalno prilagoditi prema telesnom rastu korisnika. Zahvaljujući korišćenom bajonetnom priključku, pri podešavanju visine ne može se više izgubiti nijedan šraf. Ova mašina za metenje po potrebi se bez saginjanja može kompletno sklopiti, jednostavno pritiskom na gazište na ramu, i nositi za ručku – za odlaganje koje štedi prostor. Jedinstveno postavljanje bočne metlice bez alata. Mašina za metenje tako je odmah spremna za rad. Rezervoar za smeće može lako da se izvadi i da se odloži i isprazni bez dodira i prljanja.