Korišćenje pare za uklanjanje prljavštine: Karcher SC 2 Upright može da očisti bilo koji zaptiveni tvrdi pod – čak i drvo. Sa unapred podešenom kontrolom protoka pare koja se lako koristi u dva koraka, temeljno čišćenje pomoću Karcher parnog mopa uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih tipičnih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tvrdih površina. Parni mop se zagreva u trenu i odmah je spreman za upotrebu sa rezervoarom za svežu vodu koji se može napuniti i ukloniti, uklj. kertridž za uklanjanje kamenca. Radni status uređaja se prikazuje preko kodova boja prikazanih u LED diodama na ručki. Kombinacija je savršena: za još dublje čišćenje i brzu zamenu krpa bez ikakvog kontakta sa prljavštinom, Karcher krpe za čišćenje podova se pričvršćuju na EasiFik podnu mlaznicu pomoću kopče na kopču.