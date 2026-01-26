Mop za paru SC 2 Upright

Sa parnim čistačem SC 2 Upright, do 99,999% koronavirusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ uklanja se sa tvrdih površina. ​

Korišćenje pare za uklanjanje prljavštine: Karcher SC 2 Upright može da očisti bilo koji zaptiveni tvrdi pod – čak i drvo. Sa unapred podešenom kontrolom protoka pare koja se lako koristi u dva koraka, temeljno čišćenje pomoću Karcher parnog mopa uklanja do 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih tipičnih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tvrdih površina. Parni mop se zagreva u trenu i odmah je spreman za upotrebu sa rezervoarom za svežu vodu koji se može napuniti i ukloniti, uklj. kertridž za uklanjanje kamenca. Radni status uređaja se prikazuje preko kodova boja prikazanih u LED diodama na ručki. Kombinacija je savršena: za još dublje čišćenje i brzu zamenu krpa bez ikakvog kontakta sa prljavštinom, Karcher krpe za čišćenje podova se pričvršćuju na EasiFik podnu mlaznicu pomoću kopče na kopču.

Obeležja i prednosti
Mop za paru SC 2 Upright: Već podešena i laka regulacija pare u dva stepena za čišćenje različitih površina
Već podešena i laka regulacija pare u dva stepena za čišćenje različitih površina
Opcija biranja simbola podne obloge za drvo ili pločice za podešavanje idealnog protoka pare.
Mop za paru SC 2 Upright: Tanki dizajn proizvoda i podna glava sa okretnim zglobom
Tanki dizajn proizvoda i podna glava sa okretnim zglobom
Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Mop za paru SC 2 Upright: Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
Neprekidna para i integrisani kertridž za uklanjanje kamenca
Inteligentni kertridž za uklanjanje kamenca automatski uklanja kamenca iz vode, dramatično produžavajući vek trajanja uređaja. Uklonjivi rezervoar se lako puni u bilo kom trenutku – za kontinuiranu paru bez prekidanja rada.
Kratko vreme zagrevanja
  • Sa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je spreman za upotrebu za kratko vreme.
Mlaznica za pod EasyFix sa fleksibilnim zglobom i fiksiranjem krpe za pod pomoću čičak trake
  • Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji.
  • Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% virusa korona¹⁾ i 99,9% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 50
Grejna snaga (W) 1600
Dužina kabla (m) 5
Vreme zagrevanja (min) 0,5
Kapacitet rezervoara (l) 0,4
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 2,5
Težina sa ambalažom (kg) 4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
  • Mlaznica za pod: EasyFix

Oprema

  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: staviti ručku (u dva koraka)
  • Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
Mop za paru SC 2 Upright
Mop za paru SC 2 Upright
Videos
Područja primene
  • Tvrdi podovi
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.