Kvalitetno PrimoFlex® crevo, veličine 1/2" u prečniku i dužine 50 m savršeno je za korišćenje i na malim i na velikim površinama i baštama. Troslojno baštensko crevo sa tkanim ojačanjem otpornim na pritisak ne sadrži ftalate (< 0,1%), kadmijum, barijum ni olovo – što znači da ne sadrži nijednu supstancu koja je štetna po ljudsko zdravlje. Dok spoljašnji sloj otporan na vremenske uslove i UV zračenje štiti materijal, neprozirnost srednjeg sloja sprečava razvoj algi u unutrašnjosti creva. Pritisak pucanja je 24 bara. Crevo za vodu izuzetno je otporno na temperature između 0 °C i +40 °C. Na ovo baštensko crevo garancija koju dajemo važi 12 meseci. Baštenska creva iz Kärcherovog asortimana creva za zalivanje izuzetno su savitljiva, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su jasne: dug životni vek i lakoća rukovanja. Kärcher: Pametan izbor rešenja za zalivanje.