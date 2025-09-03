PrimoFlex® crevo 3/4" – 50 m
Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.
Kvalitetno PrimoFlex® crevo, veličine 3/4" u prečniku i dužine 50 m savršeno je za korišćenje i na malim i na velikim površinama i baštama. Troslojno baštensko crevo sa tkanim ojačanjem otpornim na pritisak ne sadrži ftalate (< 0,1%), kadmijum, barijum ni olovo – što znači da ne sadrži nijednu supstancu koja je štetna po ljudsko zdravlje. Dok spoljašnji sloj otporan na vremenske uslove i UV zračenje štiti materijal, neprozirnost srednjeg sloja sprečava razvoj algi u unutrašnjosti creva. Pritisak pucanja je 24 bara. Crevo za vodu izuzetno je otporno na temperature između 0 °C i +40 °C. Na ovo baštensko crevo garancija koju dajemo važi 12 meseci. Baštenska creva iz Kärcherovog asortimana creva za zalivanje izuzetno su savitljiva, robusna i otporna na prelamanje. Prednosti su jasne: dug životni vek i lakoća rukovanja. Kärcher: Pametan izbor rešenja za zalivanje.
Obeležja i prednosti
12 godina garancije
- Garantuje dugotrajnost
3 položaja
- Otporan na izvijanje
Pritisak pucanja 24 bar
- Garantuje robusnost
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C
- Garantuje robusnost
Bez kadmijuma, barijuma i olova
- Zdravo i ekološki
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Garantuje robusnost i dugotrajnost
Kvalitetno baštensko crevo bez ftalata
- Zdravo i ekološki
Anti-UV spoljni sloj otporan na vremenske neprilike
- Garantuje robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|3/4″
|Dužina creva (m)
|50
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|10,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|10,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|380 x 380 x 285