Najveći zahtevi traže i prvoklasan materijal. Metalni pištolj za prskanje Premium ne leži samo dobro u ruci, već je usled izrade od metala i ekstremno robusan i stoga dugog vek trajanja. Okretljivi rukohvat, sa kojim blokirajući okidač može da se usmeri prema napred ili prema nazad, dokazuje se individualnim komforom, kako ga samo Kärcher nudi. Količina vode da se prilagoditi u skladu sa potrebom putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom. Osim toga metalni pištolj za prskanje Premium raspolaže sa 2 slike raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Oni su po potrebi kontinualno podesivi. Na primer za polivanje cvetnih i biljnih leja ili za uklanjanje grube nečistoće na terasi ili baštenskom nameštaju. Uostalom: Kärcher prskalice i spojnice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu tako da se priključe na Vaše baštensko crevo.