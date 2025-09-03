Metalni pištolj za prskanje Premium
Prvoklasni i ekstra robusni metalni pištolj za prskanje Premium je napravljen za naročito dugotrajna zadovoljstva pri polivanju i komforno leži u ruci.
Najveći zahtevi traže i prvoklasan materijal. Metalni pištolj za prskanje Premium ne leži samo dobro u ruci, već je usled izrade od metala i ekstremno robusan i stoga dugog vek trajanja. Okretljivi rukohvat, sa kojim blokirajući okidač može da se usmeri prema napred ili prema nazad, dokazuje se individualnim komforom, kako ga samo Kärcher nudi. Količina vode da se prilagoditi u skladu sa potrebom putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom. Osim toga metalni pištolj za prskanje Premium raspolaže sa 2 slike raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Oni su po potrebi kontinualno podesivi. Na primer za polivanje cvetnih i biljnih leja ili za uklanjanje grube nečistoće na terasi ili baštenskom nameštaju. Uostalom: Kärcher prskalice i spojnice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu tako da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Okretljivi rukohvat
- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.
Jednostavno bravljenje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Elementi od mekane plastike
- Za sprečavanje isklizavanja, za više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Primena prvoklasnih metalnih elemenata
- Za ekstra veliku robusnost i dugotrajnost.
- Posebno dobro leži u ruci za dobro opsluživanje.
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|225 x 42 x 105
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Okretljivi rukohvat
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od mekane plastike
- Metal
