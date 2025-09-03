Multifunkcionalni pištolj za prskanje podesan je naročito za zalivanje najrazličitijih biljaka sa različitim potrebama. Najzad multifunkcionalni pištolj za prskanje raspolaže sa 3 slike raspršivanja: brizgaljka, tačkasti i konusni mlaz. Ne samo da cvetne leje i biljne leje mogu tako jednostavno da se zalivaju (mlaz i konusni mlaz), takođe terase i baštenski nameštaj mogu da se oslobode od grube nečistoće (tačkastim mlazom). Stoga je multifunkcionalni pištolj za prskanje najpodesniji kako za zadatke polivanja tako i za zadatke čišćenja. Uz to pištolj za prskanje raspolaže sa blokirajućim okidačem na rukohvatu, koji obezbeđuje komforno rukovanje i permanentan protok vode. Putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom, može osim toga da se podesi količina vode u skladu sa potrebom. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.