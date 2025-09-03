Multifunkcionalni pištolj za prskanje
Jednostavni multifunkcionalni pištolj za prskanje sa 3 slike raspršivanja: brizgaljka, tačkasti i konusni mlaz. Zahvaljujući blokirajućem okidaču idealan je za permanentno zalivanje najrazličitijih biljaka.
Multifunkcionalni pištolj za prskanje podesan je naročito za zalivanje najrazličitijih biljaka sa različitim potrebama. Najzad multifunkcionalni pištolj za prskanje raspolaže sa 3 slike raspršivanja: brizgaljka, tačkasti i konusni mlaz. Ne samo da cvetne leje i biljne leje mogu tako jednostavno da se zalivaju (mlaz i konusni mlaz), takođe terase i baštenski nameštaj mogu da se oslobode od grube nečistoće (tačkastim mlazom). Stoga je multifunkcionalni pištolj za prskanje najpodesniji kako za zadatke polivanja tako i za zadatke čišćenja. Uz to pištolj za prskanje raspolaže sa blokirajućim okidačem na rukohvatu, koji obezbeđuje komforno rukovanje i permanentan protok vode. Putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom, može osim toga da se podesi količina vode u skladu sa potrebom. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulacija količine protoka vode sa jednom rukom.
Jednostavno bravljenje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Tri kontinualno podesive slike raspršivanja: brizgaljka, tačkasti mlaz i konusni mlaz
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|215 x 57 x 113
Oprema
- Broj mlazova: 3
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
Videos
Pribor
Find parts
