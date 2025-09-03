Pištolj za prskanje
Idealan pištolj za raspršivanje za početnike. Sa okidačem koji se može blokirati za komforno polivanje u bašti. Može brzo i lako da se priključi na baštensko crevo.
Sa pištoljem za prskanje bašta može naročito komforno da se poliva. Zahvaljujući blokirajućem okidaču, sa funkcijom uskočnika, protok vode u baštenskoj prskalici stalno može da se održava – bez neprekidnog pritiskanja. Putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom, može osim toga da se podesi količina vode u skladu sa potrebom. Pištolj za prskanje raspolaže sa 2 slike raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Oni su po potrebi kontinualno podesivi. Tako jednostavno mogu da se zalivaju ne samo cvetne i biljne leje, nego sa tačkastim mlazom i gruba nečistoća može da se ukloni sa terase ili baštenskog nameštaja. Stoga je pištolj za prskanje najpodesniji kako za zadatke zalivanja tako i za zadatke čišćenja. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulacija količine protoka vode sa jednom rukom.
Jednostavno bravljenje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|203 x 42 x 105
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
