Sa pištoljem za prskanje bašta može naročito komforno da se poliva. Zahvaljujući blokirajućem okidaču, sa funkcijom uskočnika, protok vode u baštenskoj prskalici stalno može da se održava – bez neprekidnog pritiskanja. Putem regulacionog ventila, podesivog jednom rukom, može osim toga da se podesi količina vode u skladu sa potrebom. Pištolj za prskanje raspolaže sa 2 slike raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Oni su po potrebi kontinualno podesivi. Tako jednostavno mogu da se zalivaju ne samo cvetne i biljne leje, nego sa tačkastim mlazom i gruba nečistoća može da se ukloni sa terase ili baštenskog nameštaja. Stoga je pištolj za prskanje najpodesniji kako za zadatke zalivanja tako i za zadatke čišćenja. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu da se priključe na Vaše baštensko crevo.