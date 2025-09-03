Regulaciona prskalica

Sasvim jednostavno zalivanje prema potrebi. Sa podesivom prskalicom sa regulacijom količine vode koja se opslužuje jednom rukom i 2 podesive slike raspršivanja.

Regulaciona prskalica raspolaže regulacionim jednoručnim ventilom, na kome sasvim jednostavno palcem možete da prilagodite količinu vode. Dalje, na baštenskoj prskalici u zavisnosti od potrebe kontinuirano možete da podešavate 2 vrste raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Na taj način jednostavno možete da navodnjavate leje sa cvećem i biljkama, ali i da sa terasa i baštenskog nameštaja sperete grubu prljavštinu. Iz tog razloga je regulaciona prskalica najbolje rešenje za zadatke u navodnjavanju i čišćenju. U slučaju kada je ne upotrebljavate,  protok vode možete da zaustavite na regulacionom ventilu. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim postojećim klik- sistemima i bez problema možete da ih priključite na svoje baštensko crevo.

Obeležja i prednosti
Ergonomski ventil za regulaciju
  • Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
  • Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Samostalno pražnjenje
  • Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 210 x 42 x 79

Oprema

  • Broj mlazova: 2
  • Količina vode se može regulisati
  • Funkcija samopražnjenja
Regulaciona prskalica
Regulaciona prskalica
Videos
Kompatibilni uređaji
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.