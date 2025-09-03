Regulaciona prskalica
Sasvim jednostavno zalivanje prema potrebi. Sa podesivom prskalicom sa regulacijom količine vode koja se opslužuje jednom rukom i 2 podesive slike raspršivanja.
Regulaciona prskalica raspolaže regulacionim jednoručnim ventilom, na kome sasvim jednostavno palcem možete da prilagodite količinu vode. Dalje, na baštenskoj prskalici u zavisnosti od potrebe kontinuirano možete da podešavate 2 vrste raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Na taj način jednostavno možete da navodnjavate leje sa cvećem i biljkama, ali i da sa terasa i baštenskog nameštaja sperete grubu prljavštinu. Iz tog razloga je regulaciona prskalica najbolje rešenje za zadatke u navodnjavanju i čišćenju. U slučaju kada je ne upotrebljavate, protok vode možete da zaustavite na regulacionom ventilu. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim postojećim klik- sistemima i bez problema možete da ih priključite na svoje baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|210 x 42 x 79
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
