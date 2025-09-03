Regulaciona prskalica raspolaže regulacionim jednoručnim ventilom, na kome sasvim jednostavno palcem možete da prilagodite količinu vode. Dalje, na baštenskoj prskalici u zavisnosti od potrebe kontinuirano možete da podešavate 2 vrste raspršivanja: tačkasti i konusni mlaz. Na taj način jednostavno možete da navodnjavate leje sa cvećem i biljkama, ali i da sa terasa i baštenskog nameštaja sperete grubu prljavštinu. Iz tog razloga je regulaciona prskalica najbolje rešenje za zadatke u navodnjavanju i čišćenju. U slučaju kada je ne upotrebljavate, protok vode možete da zaustavite na regulacionom ventilu. Uostalom: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim postojećim klik- sistemima i bez problema možete da ih priključite na svoje baštensko crevo.