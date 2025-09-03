Komplet mlaznica
Optimalan osnovni komplet koji čine mlaznica, priključak za česmu i 2 priključka (jedan Aqua Stop). Odmah spreman za lako zalivanje bašte.
Savršeno usklađen komplet za prskanje za baštu. Savršena mlaznica za jednostavne poslove zalivanja. Zahvaljujući kontinualno podesivim šablonima raspršivanja možete podesiti mlaz vode po potrebi, od koničnog do usmerenog. To znači da možete zalivati cveće i biljke, a takođe odstraniti krupnu prljavštinu iz bašte. Ako ne koristite mlaznicu, protok vode možete jednostavno zavrnuti na samoj mlaznici za prskanje. U kompletu dolazi adapter za česmu G3/4", element za redukciju G1/2" i 2 robusna crevna priključka, od kojih jedan ima funkciju Aqua Stop. On zatvara dotok vode na kraju baštenskog creva čak i kada je slavina odvrnuta, npr. pri skidanju mlaznice. Štaviše: raspršivači i priključci Kärcher kompatibilni su sa svim dostupnim klik-sistemima i mogu se s lakoćom priključiti na baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Malo i kompaktno
- Jednostavan za rukovanje.
Aqua Stop
- Za bezbedno otkačinjanje pribora od creva bez prskanja
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Crevni priključci (1/2", 5/8")
- Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|131 x 36 x 36
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Funkcija samopražnjenja
Videos
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.