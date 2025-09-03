Savršeno usklađen komplet za prskanje za baštu. Savršena mlaznica za jednostavne poslove zalivanja. Zahvaljujući kontinualno podesivim šablonima raspršivanja možete podesiti mlaz vode po potrebi, od koničnog do usmerenog. To znači da možete zalivati cveće i biljke, a takođe odstraniti krupnu prljavštinu iz bašte. Ako ne koristite mlaznicu, protok vode možete jednostavno zavrnuti na samoj mlaznici za prskanje. U kompletu dolazi adapter za česmu G3/4", element za redukciju G1/2" i 2 robusna crevna priključka, od kojih jedan ima funkciju Aqua Stop. On zatvara dotok vode na kraju baštenskog creva čak i kada je slavina odvrnuta, npr. pri skidanju mlaznice. Štaviše: raspršivači i priključci Kärcher kompatibilni su sa svim dostupnim klik-sistemima i mogu se s lakoćom priključiti na baštensko crevo.