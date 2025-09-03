Komplet koji sadrži sve što vam treba za komforno zalivanje bašte. Pištolj za raspršivanje pojednostavljuje rad zahvaljujući dršci koja se lako fiksira, pri čemu ne dolazi do prekida protoka vode. Možete izabrati dve vrste mlaza: usmereni i konični mlaz. Lako možete da zalivate leje cveća i biljaka, kao i da očistite trem i baštenski nameštaj od krupne prljavštine. Osim pištolja za raspršivanje, komplet sadrži adapter za česmu G3/4" s elementom za redukciju G1/2" i 2 crevna priključka (jedan s funkcijom Aqua Stop). Priključak s funkcijom Aqua Stop zatvara dotok vode na kraju baštenskog creva, npr. čak i pri skidanju mlaznice dok je česma odvrnuta. Štaviše: raspršivači i priključci Kärcher kompatibilni su sa svim dostupnim klik-sistemima i mogu se s lakoćom priključiti na baštensko crevo.