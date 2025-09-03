Komplet pištolja za raspršivanje
Spremno za zalivanje bašte u trenu: Osim pištolja za raspršivanje, komplet još sadrži adapter za česmu i 2 robusna crevna priključka, od kojih jedan ima funkciju Aqua Stop.
Komplet koji sadrži sve što vam treba za komforno zalivanje bašte. Pištolj za raspršivanje pojednostavljuje rad zahvaljujući dršci koja se lako fiksira, pri čemu ne dolazi do prekida protoka vode. Možete izabrati dve vrste mlaza: usmereni i konični mlaz. Lako možete da zalivate leje cveća i biljaka, kao i da očistite trem i baštenski nameštaj od krupne prljavštine. Osim pištolja za raspršivanje, komplet sadrži adapter za česmu G3/4" s elementom za redukciju G1/2" i 2 crevna priključka (jedan s funkcijom Aqua Stop). Priključak s funkcijom Aqua Stop zatvara dotok vode na kraju baštenskog creva, npr. čak i pri skidanju mlaznice dok je česma odvrnuta. Štaviše: raspršivači i priključci Kärcher kompatibilni su sa svim dostupnim klik-sistemima i mogu se s lakoćom priključiti na baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulacija količine protoka vode sa jednom rukom.
Jednostavno blokiranje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Aqua Stop
- Za bezbedno otkačinjanje pribora od creva bez prskanja
Samostalno pražnjenje
- Optimalna zaštita protiv štete izazvane smrzavanjem.
Crevni priključci (1/2", 5/8")
- Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Klik sistem
- Odgovara svim poznatim markama
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|167 x 42 x 142
Oprema
- Broj mlazova: 2
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
