Set creva sa 20 m standardnog creva (1/2"), pištolj za raspršivanje, priključak za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, univerzalna spojnica za crevo kao i univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop.

Idealan set creva za početnike. Set se sastoji od 20 m standardnog creva (1/2"), pištolja za raspršivanje, priključka za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, univerzalne spojnice za crevo kao i univerzalne spojnice za crevo sa funkcijom Aqua Stop. Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje se prezentuju ekstremnom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje za prvoklasnu negu bašte. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.

Obeležja i prednosti
Standardno crevo 20 m 1/2"
  • Idealan set za početnike
Klik sistem
  • Odgovara svim poznatim markama
Pištolj za prskanje sa podesivim mlazom
  • Mlazni oblik se može izmeniti od "tvrdo do meko"
Universal spojnica za crevo 2.645-191.0
  • Odgovara svim poznatim markama
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 1/2″
Dužina creva (m) 20
Veličina navoja G3/4
Boja žuta
Težina (kg) 2,2
Težina sa ambalažom (kg) 2,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 360 x 360 x 100

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

