Set creva, 20 m
Set creva sa 20 m standardnog creva (1/2"), pištolj za raspršivanje, priključak za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, univerzalna spojnica za crevo kao i univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop.
Idealan set creva za početnike. Set se sastoji od 20 m standardnog creva (1/2"), pištolja za raspršivanje, priključka za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, univerzalne spojnice za crevo kao i univerzalne spojnice za crevo sa funkcijom Aqua Stop. Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje se prezentuju ekstremnom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje za prvoklasnu negu bašte. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
Standardno crevo 20 m 1/2"
- Idealan set za početnike
Klik sistem
- Odgovara svim poznatim markama
Pištolj za prskanje sa podesivim mlazom
- Mlazni oblik se može izmeniti od "tvrdo do meko"
Universal spojnica za crevo 2.645-191.0
- Odgovara svim poznatim markama
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|20
|Veličina navoja
|G3/4
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|360 x 360 x 100
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.