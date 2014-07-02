Idealan set creva za početnike. Set se sastoji od 20 m standardnog creva (1/2"), pištolja za raspršivanje, priključka za slavinu G3/4 sa elementom za redukciju od G1/2, univerzalne spojnice za crevo kao i univerzalne spojnice za crevo sa funkcijom Aqua Stop. Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje se prezentuju ekstremnom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje za prvoklasnu negu bašte. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.