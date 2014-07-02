Set creva sa držačem za crevo, 15 m
Set creva sa držačem za crevo, 15 m PrimoFlex® crevo (1/2"), prskalica, priključak za slavinu G1 sa elementom za redukciju od G3/4, univerzalna spojnica za crevo, univerzalna spojnica za crevo sa funkcijom Aqua Stop.
Set creva sa držačem za crevo - idealno namenjen kao dotočno crevo za kompresorski čistač. Set creva se sastoji od držača za crevo, 15 m PrimoFlex® creva (1/2"), prskalice, od priključka za slavinu G1 sa elementom za redukciju od G3/4, univerzalne spojnice za crevo kao i univerzalne spojnice sa funkcijom Aqua Stop. Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje se prezentuju ekstremnom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje za prvoklasnu negu bašte. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.
Obeležja i prednosti
15 m 1/2" PrimoFlex® crevo
Idealan set za korišćenje kao dovodno crevo za kompresorski čistač
Klik sistem
- Odgovara svim poznatim markama
Držač za crevo
- Za praktično čuvanje
Prskalice sa podesivim mlazom
- Mlazni oblik se može izmeniti od "tvrdo do meko"
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″
|Dužina creva (m)
|15
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|2
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 260 x 110
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.