Set creva sa držačem za crevo - idealno namenjen kao dotočno crevo za kompresorski čistač. Set creva se sastoji od držača za crevo, 15 m PrimoFlex® creva (1/2"), prskalice, od priključka za slavinu G1 sa elementom za redukciju od G3/4, univerzalne spojnice za crevo kao i univerzalne spojnice sa funkcijom Aqua Stop. Baštenska creva Kärcher linije za zalivanje se prezentuju ekstremnom fleksibilnošću, robusnošću i otpornošću na savijanje. Prednosti imate u šaci: Dug vek trajanja i jednostavno rukovanje za prvoklasnu negu bašte. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje.