DS 6 Plus je usisivač sa filterom za vodu koji ne samo da temeljno čisti podove, već obezbeđuje svež vazduh, kao i iskorišćeni vazduh koji je 99,95% prečišćen od prašine. Ovo značajno poboljšava vazduh, a samim tim i osećaj u prostoriji. Za razliku od konvencionalnih usisivača sa filter vrećama, DS 6 Plus usisivač sa filterom za vodu oslanja se na prirodnu snagu vode koja se vrti oko filtera pri velikim brzinama. Prljavština koja je uvučena mora proći kroz ovu vrtložnu vodu koja je veoma efikasno filtrira iz vazduha i zadržava je u vodi. Rezultat je svež, izuzetno čist izduvni vazduh.